Leao, un anno dopo: da oggetto del mistero a protagonista rossonero con ampi margini di crescita

Tra le tante metafore utilizzate per descrivere il progetto giovani del Milan, uno dei termini maggiormente usati è quello che rimandava al concetto di “cantiere in corso”. Per una tifoseria e una squadra abituata al risultato immediato e non alla costruzione di un obbiettivo, l’assenza di traguardi a breve termine e la mancata visione di progressi avevano spazientito supporters, addetti ai lavori o chiunque ha il Milan nel cuore. La pazienza è una virtù importante ma al tempo stesso non è una risorsa inesauribile e scontata: in questo senso il nervosismo del mondo Milan, visibile sopratutto la scorsa stagione, era comprensibile e spesso indirizzato verso singoli rei di uno scarso impegno o addirittura di non “essere degni di vestire la maglia rossonera”. Tra questi senza dubbio figurava Rafael Leao e, ad oggi, è strano pensarci. Solo un anno fa, infatti, il portoghese era etichettato come oggetto del mistero mentre ora è uno dei protagonisti dell’ottimo rendimento rossonero.

STAGIONI A CONFRONTO - Quando opinioni, riflessioni e pensieri vengono lette come soggettive arrivano in soccorso i glaciali numeri. Mettendo a confronto i primi tre mesi di stagione 19/20 di Leao con quella attuale sembra, all’apparenza, di parlare di due giocatori differenti. Al 9 novembre 2019, la prima vita rossonera di Leao recitava 9 presenze, 1 gol e 1 assist in 12 partite complessive. Di queste nove apparizioni, in particolare, furono solo 5 le gare cominciate dal primo minuto, 4 gli spezzoni a gara in corso e 3 le panchine. Le prestazioni offerte in questo lasso di tempo furono spesso una sintesi di grandi mezzi fisici e tecnici inespressi alternati a frequenti sparizioni nei vari momenti della partita. Un autentico oggetto del mistero come si suol dire. Un enigma, quello del talento di Leao, risolto un anno dopo. Confrontando i primi tre mesi del portoghese in rossonero della stagione 19/20 con quella attuale, la crescita è strepitosa: in 10 partite giocate tra campionato e coppe, sono 5 le partenze da titolare ma sono 3 i gol e 3 gli assist. Ai numeri, in particolare, si aggiunge una presenza sempre maggiore nelle trame di gioco della squadra di Pioli e strappi e giocate da campione che nascondono le assenze talvolta ancora presenti durante il corso delle partite.

MARGINI DI CRESCITA - Leao, come uno studente talentuoso che faticava ad applicarsi, ha cominciato a mostrare i frutti delle sue qualità ma i margini di crescita sono ancora ampi. Le parole al miele di Ibrahimovic, i rimproveri di Pioli e gli incitamenti dei compagni sottolineano come tutta la rosa rossonera sia consapevole che il portoghese possa diventare ancora più devastante. In alcuni momenti della partita, infatti, Leao è come se si spegnesse salvo poi un minuto dopo essere capace di compiere uno strappo devastante di 40 metri palla al piede. Ecco, quindi, che Leao necessita di costanza per completare quella crescita che lo può portare ad essere non solo una colonna del Milan ma anche uno dei giocatori più interessanti del calcio europeo. I mezzi, come si suol dire, non mancano.