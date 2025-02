live mn A breve le parole di mister Conceiçao in conferenza

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve mister Sergio Conceiçao prenderà parola dalla pancia dello stadio "de Kuip" di Rotterdam per presentare in conferenza stampa Feyenoord-Milan, andata dei playoff di Champions League in scena domani sera alle ore 21:00. Partita fondamentale per il prosieguo della stagione dei rossoneri, che vanno in Olanda con un Gimenez in più: Santi ritrova subito il suo passato recentissimo. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese!

- La conferenza comincerà con qualche minuto di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.