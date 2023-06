LIVE MN - Addio Berlusconi: terminato il funerale. Commovente l'omaggio della Sud in Duomo

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

17.15 - Il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato ad Arcore, presso Villa San Martino. Giovedì è prevista la cremazione, come da richiesta del Presidente.

16.22 - Ringraziamento di Marina, Barbara, Luigi e Paolo Berlusconi alla piazza.

16.15 - All'uscita del feretro di Silvio Berlusconi, dal Duomo salgono cori per il Presidente: “Silvio Silvio” e “Un presidente, c’è solo un presidente”

16.03 - Termina la celebrazione religiosa. Il feretro, ora, abbandenerà la cattedrale.

15.10 - Comincia ora la celebrazione religiosa.

15.06 - L'ingresso del feretro di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano è stato accompagnato dal coro "Un Presidente, c'è solo un Presidente" ripetuto per diverse volte dagli esponenti della Curva Sud, presenti al gran completo nella Piazza del Duomo. Momento molto commovente. QUI il video.

15.02 - L'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi in piazza Duomo, dove a breve verranno celebrati i funerali di stato del più grande presidente della storia rossonera, è stato accolto davanti alla cattedrale milanese dalla stupenda sbandierata rossonera della Curva Sud. Poi il coro, ripetuto più volte: "Un presidente, c'è solo un presidente". QUI il video.

14.55 - Partito circa mezz'ora fa dalla villa di Arcore, il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato in Duomo dove ora avranno inizie le esequie funebri. L'arrivo della salma dell'ex presidente del Milan, il più grande, è stato accolto dagli applausi e dai cori commossi di tutta la piazza, ricolma di tifosi del Milan con bandiere e sciarpe: curva inclusa.

14.47 - La delegazione rossonera, composta da Giorgio Furlani, Paolo Scaroni, Franco Baresi e Daniele Massaro, è arrivata in Duomo per il funerale di Silvio Berlusconi. Con loro hanno fatto il loro ingresso in cattedrale anche altri ex rossoneri come Albertini, Filippo Galli. Il video dell'inviato di MilanNews.it: QUI.

14.23 - E' partito in questi istanti il feretro di Silvio Berlusconi dalla sua villa di Arcore. Il corteo sfilerà per le strade della città e arriverà a Milano, in piazza Duomo, dove verranno celebrate le esequie di stato. Da Piazza Duomo è partito spontaneo l'applauso della folla che segue tutto sui maxischermi predisposti.

14.19 - Mentre continua a riempirsi Piazza del Duomo di Milano, il feretro di Silvio Berlusconi è partito ora da Arcore. Tra pochi istanti raggiungerà la Cattedrale.

14.13 - Sono tanti gli ex personaggi legati al mondo rossonero che stanno arrivando in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi. Dall'ex dirigente Ariedo Braida al "genio" Dejan Savicevic, passando per Massimiliano Allegri. Arrivati anche Arrigo Sacchi e Zvonimir Boban, Demetrio Albertini. Presenti anche altre personalità del mondo del calcio: i proprietari di Napoli e Lazio, De Laurentiis e Lotito a il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali.

14.04 - E' arrivato Paolo Scaroni al Duomo di Milano dove, tra meno di un'ora si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi: l'attuale presidente rossonero non ha voluto commentare con la stampa.

13.56 - Massimo Boldi, attore e noto tifoso rossonero, è arrivato in Duomo per i funerale di Silvio Berlusconi che ha ricordato ai microfoni, anche di MilanNews.it, con molta semplicitò: "Mi mancherà. Non è il momento per i ricordi divertenti". E poi ha concluso con: "Viva il Milan!"

13.52 - Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, è arrivata la delegazione del Monza al Duomo di Milano: la seconda squadra posseduta da Silvio Berlusconi nella sua vita. A capitanare la spedizione il grande amico Adriano Galliani, braccio destro calcistico del Cavaliere.

13.42 - Presente anche una delegazione dell'Inter questo pomeriggio in Duomo per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, le cui esequie verranno celebrate nel centro di Milano alle ore 15. Per i nerazzurri sono arrivati pochi istanti fa il presidente Steven Zhang e Beppe Marotta. Lo riporta il nostro inviato in Piazza Duomo.

13.23 - Presente in Duomo per le esequie di Berlusconi anche Gerry Scotti, storico presentatore Tv e tifosissimo del Milan: "Devo tutto a lui". Le sue dichiarazioni QUI.

13.21 - Le parole di Giovanni Stroppa, arrivato in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi: "Rimane il ricordo del privato: a Milanello aveva una parola per tutti". Leggi QUI tutte le sue dichiarazioni.

13.00 - È giornata di lutto per il Milan. Casa Milan, centri sportivi, Milanello e tutto ciò che torna al mondo Milan, sospenderanno le attività dalle 14:45 per consentire i dipendenti di assistere ai funerali del presidente Berlusconi, scomparso nella giornata di ieri. I social del club rossonero sospenderanno le attività in segno di lutto dalle 10.00, mentre Milan Tv manderà servizi fino al funerale, poi si muteranno fino a sera. A Casa Milan nello schermo gigante girano in loop già le foto del presidente in segno di lutto.

12.50 - Come testimoniato dal video dell'inviato di MilanNews.it, Antonio Vitiello, sono già tante le persone presenti nella piazza centrale della città meneghina a più di due ore dall'inizio della celebrazione. Tra loro, ovviamente, moltissimi tifosi rossoneri. Qui il video.

12.42 - Nella giornata di oggi, alle 15, verranno celebrate i funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. Come ha appreso MilanNews.it. per rendere omaggio al più grande presidente della storia rossonera, saranno presenti a rappresentare il Milan il presidente attuale Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e le ex bandiere del Diavolo Franco Baresi (già presidente onorario) e Daniele Massaro.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi alle 15, nella cattedrale del Duomo di Milano, si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan che ha portato il Diavolo in cima all'Italia, all'Europa e al mondo per circa trent'anni. Il Cavaliere si è spento lunedì mattina all'età di 86 anni. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà in questa giornata che sicuramente riserverà emozioni e ricordi per tutti i tifosi rossoneri e non solo. Restate con noi.