live mn - Amichevole Milan-Trento in corso: 0-0 a fine primo tempo. Giocano Chukwueze e Musah

Si sta giocando in questi minuti, con calcio d'inizio alle 18:00, l'amichevole tra Milan e Trento sul ribassato di Milanello, con protagonisti i calciatori di Pioli che hanno giocato poco o non sono proprio scesi in campo nel test di ieri contro il Monza.

AGGIORNAMENTO FINE PRIMO TEMPO | MILAN-TRENTO (0-0)

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Colombo, Romero. A disposizione: Mirante, Nava; Nsiala, Jimenez, Paloschi; Eletu, Zeroli; Cuenca, Camarda, Chaka. Allenatore: Pioli

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Fabbri, Ferri, Trainotti, Fabbri; Rada, Sangalli, Attys; Di Cosmo, Petrovic, Pasquato. A disposizione: Di Giorgio, Semprini, Vitturini, Vaglica, Ercolani, Garcia, Galazzini; Anastasia, Sipos, Terrani, Brevi, Garcia. Allenatore: Bruno Tedino.

GLI ASSENTI DEL MILAN

Gli assenti del Milan per l'amichevole contro il Trento, oltre a coloro che ieri contro il Monza hanno giocato molti minuti, sono i seguenti: De Ketelaere (mercato), Saelemaekers (febbre), Lazetic (fuori-rosa), Ballo-Touré (fuori-rosa), Origi (fuori-rosa), Caldara (fuori-rosa), Okafor (normale gestione del lavoro di preparazione), Messias (infortunio), Calabria (infortunio).