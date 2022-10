LIVE MN - Approvazione bilancio 2021-21. Scaroni: "Cardinale porta esperienza. Grazie a Gazidis per il lavoro svolto"

MilanNews.it

Si svolgerà a partire dalle 10:30, presso la sede di Casa Milan, l'assemblea degli azionisti del Milan che approverà il bilancio 2021-22. Al termine della suddetta riunione, ci sarà anche un question time dedicato alla stampa al quale parteciperà il presidente rossonero Paolo Scaroni.

10.16 - Ricordiamo che, come già emerso, il rosso del bilancio consolidato è pari a -66,5 milioni, in miglioramento continuo rispetto al bilancio 2020-21 che fece segnare una negatività di 94.6 milioni.

10:30 – Puntuale, inizia l’assemblea degli azionisti presieduta da Paolo Scaroni che apre i lavori. Ci sarà la parte ordinaria in merito all’approvazione del bilancio, ma anche una parte straordinaria che riguarderà le modifiche dello statuto che sono volti a rendere più facile la partecipazione di RedBird alle assemblee. Si tratta di modifiche tecnico-burocratiche.

Assenti giustificati i membri del CdA che non sono ubicati a Milano. Presente in sala Ivan Gazidis.

I punti salienti:

Il bilancio d’esercizio AC Milan chiude con un passivo di 92,3 milioni, in miglioramento rispetto ai 97.9 milioni.

Il patrimonio netto è positivo per 137,5 milioni

Il bilancio consolidato AC Milan chiude con un passivo di 66,5 milioni, in miglioramento rispetto ai 96,4 milioni.

Prende parola Auro Palomba, presidente di APA.

Cosa intende dire Cardinale quando dice che la società va scossa. In che senso?

Scaroni: "Abbiamo un azionista che, nell'interesse del Milan, vuole sfruttare al più possibile le competenze del suo team. Sono 7-8-9 professionisti dello sport. Credo che il Milan possa beneficiare, su tutti i fronti, di questo azionista che ci porta un ventaglio di competenze che noi non avevamo. Noi siamo tutti molto ottimisti per avere una nuova fase di crescita del brand, del club e di tutto quello che facciamo. Sono fiducioso del fatto che stiamo vivendo ora, dopo quella di risanamento".

Ringraziamento a Ivan Gazidis per il suo operato da CEO del club. L’azionista di maggioranza ha individuato il prossimo CEO e se i rumors su Furlani sono fondati?

Scaroni: "Le decisioni professionali che prenderà Ivan dipendono da lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan e per i rapporti che abbiamo avuto. E' facile fare il presidente di società quando hai uno come Ivan al tuo fianco".

Sui torti arbitrali, si continuerà a usare un profilo basso o si cambierà strategia?

Scaroni: "Io non protesterò mai per un arbitraggio perché penso che sia inutile e controproducente. Penso che, sul lungo periodo, gli errori vadano a compensarsi. Penso che, alla fine, abbiamo avuto direzioni di gara che non ci hanno favorito e altri che forse verranno dalla nostra. Quando Serra non dà il gol con lo Spezia, i nostri giocatori sono andati a consolare l'arbitro. Lo hanno fatto spontaneamente e credo che sia lo stile che il Milan deve avere sempre avere. Ma questo è il mio pensiero".

Volevamo capire se, nel bilancio dell’AC Milan, è ancora presente la possibilità di una partecipazione all SuperLeague?

Scaroni: "Per noi è accantonata. Quelli che non sono accantonati, sono i problemi. Io mi auguro che i vari problemi che travagliano il calcio europeo e italiano, non vengano accantonati. Speriamo che la Uefa si faccia carico di trovare delle soluzioni a questi temi".

C’è la possibilità che lo stadio si possa fare da soli?

Scaroni: "E' in corso il dibattito pubblico, che è una procedura che viene applicata raramente che viene usata per i progetti che si fanno su suolo pubblico e per investimenti sopra i 300 milioni di euro. Mi sembra che stia procedendo abbastanza bene, ci sono delle osservazioni che vengono fatte dai residenti. Mi auguro di avere una risposta entro i primi di novembre e spero che questo processo aiuti a semplificare i ricorsi al TAR e che il giudice li guardi in maniera più benevola. In parallelo non rinunciamo ad altre alternative. A San Siro si fa con l'Inter, perché il suolo non lo darebbero solo a noi. Non sento difficoltà economiche dell'Inter sul tema San Siro. Un investimento di questo tipo è fondamentale per creare valore per tutti i club. Andiamo avanti ipotizzando che se avremo l'autorizzazione per San Siro, lo faremo con loro. Lavoriamo su altre ipotesi, perché non ci accontentiamo, e li si possono aprire altre soluzioni, anche di farlo da soli. Siamo aperti ad altre ipotesi".

I rapporti con i tifosi. Qual è la strategia e gli obiettivi della nuova proprietà, sia a livello italiano sia a livello globale?

Scaroni: "Il Milan ha circa 400 milioni di fans nel mondo che, purtroppo, invecchiano. Perché se non facciamo bene in Champions League a un certo punto avremo solo 90enni. Abbiamo bisogno di nutrirli con buone performance in Champions. Partite come quella di ieri mi danno speranza per il futuro".

Prende parola Filippo La Scala, sempre di APA:

Volevamo sapere se il nuovo socio di maggioranza ha dato indicazioni sulla strategia dei ricavi?

Il settlement agreement con l’Uefa: la società ritiene complesso matchare gli obiettivi o se si arriverà a superare agevolmente questo ostacolo?

C’è una proiezione dei ricavi tale per cui si possa auspicare il pareggio di bilancio?

