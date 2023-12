live mn - Atalanta-Milan (0-0): De Ketelaere grazia i rossoneri, che errore!

20' Partita molto equlibrata fin qui. 0-0 dopo venti minuti.

17' Lancio di Maignan per lo scatto di Chukwueze, assist totalmente sbagliato.

13' Continua a ragionare palla a terra la squadra di Stefano Pioli. Spazi chiusi.

10' Rossoneri che girano palla nella propria metà campo.

8' Occasione Atalanta. De Ketelaere grazia da 0 metri il Milan. Cross di Ruggeri, sponda di Lookman per il belga che davanti a Maignan la spara fuori dallo stadio.

4' OCCASIONE MILAN! Scambio tra Pulisic e Giroud in area, l'americano va al cross, Ruggeri respinge male sul Olivier che calcia a botta sicura ma De Roon salva tutto. Sulla respinta arriva ancora Theo: conclusione al volo deviata e corner.

2' Corner Atalanta, il Milan respinge, i nerazzurri ci riprovano con De Ketelaere ma Maignan para.

1' Si parte!

Il Milan alle 18 scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Il Diavolo non può permettersi di perdere altro terreno in campionato: la Juventus ha già vinto ieri contro il Napoli e l'Inter sfiderà questa sera a San Siro l'Udinese. Il Milan si gioca molto del suo futuro nei prossimi quattro giorni: oggi in campionato, mercoledì in Champions. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopemeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Cisse.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic.