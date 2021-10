LIVE MN - Atalanta-Milan (0-2): Tonali recupera, s'invola e segna! I rossoneri raddoppiano

45' | Milan ancora in contropiede condotto da Theo e terminato da Kessie con un tiro a giro dal limite che fa la barba al palo.

43' | GOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAN! Tonali recupera di forza e di voglia il pallone su Freuler e s'invola da solo verso Musso, battendolo in uscita con un destro perfetto. Grande Sandrinoooooooooo! ATALANTA 0-2 MILAN

42' | Arriva subito il secondo giallo del match, questa volta per un rossonero: si tratta di Brahim Diaz per fallo tattico su Malinovski.

40' | Primo giallo di un match intensissimo, ma molto corretto. L'ammonizione è per De Roon, reo di un fallo su Theo Hernandez sulla trequarti.

37' | Rossoneri pericolosi in contropiede con Rebic, scappato in profondità dopo l'ottimo recupero e uscita palla di Calabria e Tonali; nell'uno contro uno, però, il croato viene fermato nel momento decisivo da un ottimo intervento di Demiral.

30' | Mezz'ora di altissimo ritmo al "Gewiss Stadium". L'Atalanta fa la partita, il Milan si difende e riparte.

24' | L'intervento di Tomori è perfetto, ma Pessina - purtroppo - ne risente ed esce in barella. Al suo posto entra G. Pezzella, che si schiera nel ruolo di esterno sinistro con Maehle che passa sulla trequarti. A Matteo Pessina, intanto, i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.

22' | Intervento ad altissimo coefficente di difficoltà di Tomori, il quale prima perde Pessina poi lo riprende con un tackle in area di rigore perfetto per tempismo ed efficacia, nonostante fosse alle spalle del numero 32 di casa. Il VAR controlla, ma è tutto ok.

20' | Altra doppia occasione Atalanta e doppio intervento super di Maignan! Prima il francese devia la conclusione mancina di Zappacosta indirizzata a fin di palo, poi respinge oltre la traversa il colpo di testa da due passi di Zapata. Grande Mike!

18' | Zapata da sinistra crossa per Malinovski appostato al limite, con il tiro dell'ucraino che viene ribattuto da Kessie. Sulla ripartenza, è il Milan a rendersi pericoloso con lo scambio Leao-Rebic che porta al tiro Diaz: Musso ribatte coi piedi.

14' | Grandissima occasion per l'Atalanta! Perde palla Brahim in mezzo al campo aprendo lo spazio a Zapata, che salta Kjaer e calcia trovando l'ottimo intervento di Maignan; sul pallone vagante si lancia Malinovski che ribatte a porta vuota, ma è straordinario Tonali ad intervenire in maniera decisiva in scivolata. Tomori, infine, spazza dalla linea di porta.

8' | Primi segnali di Atalanta con gli scambi veloci, su cui è bravo Calabria a intervenire e a liberare l'area. Sul calcio d'angolo che ne consegue, il tiro di De Roon dal limite è ampiamente alto oltre la traversa.

5' | Ritmi altissimi in questo inizio di partita, con il Milan che si difende e prova a ripartire subito. Su un rilancio di Maignan, Rebic appoggia al limite per Brahim che calcia trovando la respinta di un avversario.

1' | GOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAN! Azione fulminea dei rossoneri che passano in vantaggio dopo una trentina di secondi di gioco con il goal del capitano! Saelemaekers, nel cerchio di centrocampo, appoggia a Theo che spacca il campo e serve un assist perfetto in profondità per Calabria, stoppato in prima battuta da Musso e poi abile nel ribadire il pallone in rete a porta vuota. ATALANTA 0-1 MILAN

1' | Comincia il match del "Gewiss Stadium" con il primo pallone giocato, da destra verso sinistra, dall'Atalanta.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello; Lovato, Pezzella, Scalvini; Iličić, Koopmeiners, Miranchuk, Pašalić; Muriel, Piccoli. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić.

A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo, Messias; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Prima della seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali, il Milan torna a Bergamo dopo il trionfo della passata stagione per chiudere bene un periodo positivo sotto l'aspetto delle prestazioni e abbastanza soddisfancente anche per i risultati. L'Atalanta è un avversario ostico, ma i rossoneri hanno tutte le carte in regola per un'altra serata felice: pronti, dunque, al match! Potrete seguire la diretta testuale della partita qui su MilanNews.it.