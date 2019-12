LIVE MN - Atalanta-Milan (1-0): finisce il primo tempo, Atalanta dominante

45' Nulla di fatto per i padroni di casa, che non riescono a sfruttare il calcio piazzato da ottima posizione. Si conclude qui il primo tempo.

44' Gosens cade al limite dell'area, l'arbitro ammonisce Suso per un fantomatico intervento falloso. Dalle immagini è evidente il tuffo del giocatore atalantino.

39' Ci prova ancora Ilicic dalla distanza, questa volta di sinistro. Attento Donnarumma che respinge bene.

35' Ammonito Musacchio, per un fallo su Gomez, dopo aver concesso il vantaggio all'Atalanta. Ma clamorosa decisione del direttore di gara che non ritiene falloso un duro intervento di De Roon su Calhanoglu lanciato in contropiede.

34' Ci prova Calhanoglu dalla lunghissima distanza, palla ampiamente fuori dallo specchio.

33' Ottima azione del Milan che riesce ad eludere il pressing atalantino. Musacchio serve Suso in posizione centrale, lo spagnolo pesca Bonaventura in area che però non riesce a concludere.

28' Dopo un avvio impressionante l'Atalanta ha abbassato il ritmo e prova a riprendere il fiato. Il Milan però non riesce ancora ad avere una manovra fluida e si affida spesso a lanci lunghi di facile lettura per gli avversari.

27' Milan vicino al pareggio! Rodriguez si fa vedere in avanti e dalla trequarti fa partire un missile che non passa lontano dall'incrocio dei pali della porta avversaria. Lampo improvviso del terzino svizzero.

24' Calhanoglu va benissimo in verticale per Suso, lo spagnolo però non riesce ad anticipare Gollini in uscita.

21' Bella imbucata di Suso per la percussione in area di Conti, il controllo del terzino è però difettoso e la palla finisce fra le mani di Gollini.

18' Buona combinazione su calcio piazzato fra Calhanoglu e Suso: lo spagnolo mette in mezzo dalla sua mattonella, Musacchio riesce a colpire di testa ma la palla termina al lato.

15' I rossoneri hanno accusato lo svantaggio. La squadra di Pioli non riesce più a ripartire, commettendo errori banali.

14' Traversa di Pasalic! Dominio Atalanta che schiaccia il Milan nella sua area di rigore. Pasalic prova a pescare il jolly dal limite, la sua conclusione scheggia l'incrocio dei pali.

12' Ancora un altro errore di Suso in contropiede. Situazione di 3 contro 2 per i rossoneri, lo spagnolo ritarda il passaggio e spreca l'ennesima occasione.

10' ATALANTA IN VANTAGGIO. Gomez parte largo sulla sinistra, entra in area con un tunnel su Conti e spara un missile sotto il sette sul palo lontano. Nulla da fare per Donnarumma, male la difesa rossonera.

8' Contropiede del Milan, Suso spreca ancora. Ottimo cambio di gioco di Calhanoglu che trova Suso libero sulla destra. Lo spagnolo punta la difesa ma la solita finta non riesce.

5' Suso vanifica una bella azione dei rossoneri. Lo spagnolo, trovato da Leão in posizione centrale, prova un'improbabile imbucata per il portoghese invece di servire un liberissimo Rodriguez sulla sinistra.

3' L'Atalanta è partita forte, il Milan fatica a ripartire.

1' Subito Atalanta pericolosa! Ilicic si sposta la palla sul destro e lascia partire un tiro molto potente dal limite dell'area, bravissimo Donnarumma a respingere in tuffo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di La Penna: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia verde per l’Atalanta, classica divisa rossonera per il Milan. Si scalda il Gewiss Stadium, è tutto pronto per il fischio d’inizio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Gewiss Stadium. Il Milan, nell'ultima gara ufficiale dell'anno, affronterà l'Atalanta nel rinnovato impianto della compagine orobica. Tutte e due le squadre arrivano da un risultato non positivo; i rossoneri dal pareggio casalingo col Sassuolo e la Dea dalla sconfitta esterna col Bologna, ed entrambe cercheranno il riscatto in un match che si preannuncia molto combattuto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Gomez. A disp.: Sportiello, Rossi, Ibanez, Masiello, Freuler, Hateboer, Muriel, Barrow. All.: Gasperini

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Biglia, Krunic, Brescianini, Borini, Castillejo, Piatek, Rebic. All.: Pioli