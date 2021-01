LIVE MN - Benevento-Milan (0-2) - Palo di Calhanoglu

74' Il Benevento ci prova ancora, stavolta con Insigne: sinistro da fuori e pallone alto sopra la traversa.

72' Milan vicino al gol. Destro secco di Calhanoglu e pallone che sbatte sul palo.

71' Cambio per il Milan: fuori Rebic, entra Castillejo.

69' Ancora Benevento. Sinistro di Lapadula e bella parata di Donnarumma, che si distende e devia alla sua sinistra.

68' Altra buona occasione per il Benevento, con Barba si fionda in area ma sbaglia il tiro a pochi passi da Donnarumma.

66' Angolo per il Benevento: pallone in area, Donnarumma respinge con i pugni.

62' Sostituzione per il Milan: Tuia prende il posto di Foulon.

61' ERRORE DI CAPRARI! Destro dell'attaccante del Benevento e pallone fuori. Si resta sul 2-0 per il Milan.

60' Rigore per il Benevento. Fallo di Krunic su Caprari.

56' Altro corner per il Benevento: cross dentro, Romagnoli mette fuori di testa.

54' Calcio d'angolo per il Benevento: pallone in area, Romagnoli spazza in qualche modo.

51' Palla-gol per il Benevento. Insigne sbaglia tutto a tu per tu con Donnarumma cercando un improbabile colpo di tacco.

49' GOOOOLLLL!!! LEAOOO!!! PRODEZZA!!! L'attaccante rossonero supera il portiere avversario con un tocco e poi va a segno da posizione defilata. Un gol super!

45' Tutto è pronto. Fiscio di Pasqua: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Benevento: Moncini in campo al posto di Hetemaj.

Milan in vantaggio 1-0 a Benevento al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol su rigore di Kessié (fallo netto di Tuia su Rebic). La gara si complica poco dopo la mezzora, quando Pasqua espelle Tonali per un intervento duro ma non cattivo: il direttore di gara, che aveva precedentemente ammonito Sandro, estrae il rosso dopo aver rivisto il fallo del centrocampista al VAR (i dubbi restano). Sarà una ripresa difficilissima per il Milan, che dovrà provare a resistere agli assalti del Benevento.

48' Fine primo tempo.

47' Calcio d'angolo per il Benevento: traversone in area, la difesa del Milan allontana la minaccia.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' Ancora Benevento, ancora con Insigne: tiro da centro-area e pallone tra i guantoni di Donnarumma.

43' Il Benevento chiude all'angolo il Milan. Insigne ci prova da fuori ma non inquadra la porta.

41' Ammonizione per Calhanoglu.

40' Angolo per il Milan: cross in mezzo, sponda di Kjaer e tentativo di Romagnoli, che impatta male il pallone.

39' Cambio per il Benevento: Improta prende il posto dell'infortunato Letizia.

38' Altro corner per il Benevento: pallone in area, libera la retroguardia del Milan.

37' Calcio d'angolo per il Benevento: pallone fuori per Letizia, che ci prova da fuori trovando sulla sua strada Donnarumma.

36' Pioli corre ai ripari: Krunic prende il posto di Diaz.

33' Milan in dieci uomini: Pasqua va a rivedere al VAR l'intervento di Tonali e lo espelle. Decisione che lascia molte perplessità.

32' Ammonizione per Tonali e Schiattarella.

29' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone che sbatte contro la barriera.

25' Partita spigolosa, con il Benevento che aggredisce il Milan.

20' Benevento a un passo dal gol. Tiro splendido di Insigne e pallone che sbatte sul palo a Donnarumma ormai battuto.

17' Corner per il Benevento: cross in area, libera la difesa del Milan.

15' GOL GOL GOOOLLL!!! Kessie non sbaglia dal dischetto: pallone da una parte e portiere dall'altra.

14' Rigore per il Milan: netto fallo di Tuia su Rebic.

13' Dalot ci prova dal limite con il mancino, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa.

12' Il Benevento difende con tanti uomini, ma quando recupera palla riparte con determinazione.

9' Rebic serve in area Leao, che calcia di prima intenzione ma spreca tutto. Il portoghese era comunque in fuorigioco.

6' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, Glik allontana di testa.

3' Buona chance per Brahim Diaz, che si crea lo spazio per il tiro e ci prova dal limite: pallone alto sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Benevento.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per il Benevento, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento. Primo impegno del 2021 per Romagnoli e soci, che affrontano in trasferta i giallorossi di Pippo Inzaghi, avversario ostico da prendere con le molle. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gori, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Di Serio, Moncini, Sau. All.: Inzaghi

MILAN: (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Castillejo, Frigerio, Hauge, Krunić, Colombo, Maldini. All.: Pioli