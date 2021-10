LIVE MN - Bologna-Milan (0-0): fischio d'inizio, si comincia

6' Il Bologna attacca e pressa alto, il Milan fatica ad uscire. Ci prova Hickey da lontano, Tatarusanu blocca in due tempi.

3' Cross di Hickey dalla trequarti, Tomori allontana di destra. La palla capita a Soriano che prova il tiro: murato. Bologna che si affaccia in avanti per la prima volta.

2' Leao prova ad imbucare per Ballo-Touré sulla sinistra, il senegalese non si intende con Rafa: rimessa dal fondo per il Bologna.

1' Il Milan parte subito all'attacco. Azione avvolgente che da destra si sposta a sinistra: palla a Leao che prova ad andare sul fondo per il cross, il portoghese inciampa. Nulla di fatto.

1' Un occhio al cronometro e poi il fischio d'inizio del signor Valeri, si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossoblu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Dall'Ara. Qui il Milan affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic in un match valido per la nona giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dalla dispendiosa trasferta di Porto e la lista degli indisponibili è extra large: sono ben nove i calciatori out per la sfida di questa sera. Mister Pioli non ha mai cercato né concesso alibi e sarà lo stesso per la partita contro un Bologna in forma ed agguerrito. Zlatan Ibrahimovic torna in campo dal primo minuto dopo 167 giorni, la squadra ritrova il suo campione. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo come sempre tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic. A disp.: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Binks, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Jungdal, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Saelemaekers, Maldini, Giroud. All.: Pioli.