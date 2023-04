LIVE MN - Bologna-Milan (1-1): inizia la ripresa

23' Saelemaekers cerca il jolly dal limite dell'area, devia di Kalulu in area che non trova la porta.

24' Corner Milan. Florenzi mette in mezzo un pallone interessante, Pobega svetta di testa ma non angola.

32' Origi lanciato in profondità, cross in mezzo per Rebic che cicca incredibilmente il pallone. Ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco del belga.

Ottimo primo tempo dei ragazzi di Stefano Pioli, che, dopo lo shock iniziale con il gol di Sansone dopo trenta secondi, crea tante occasioni ma senza mai capitalizzare. Poi, al trentanovesimo, Pobega trova il jolly da fuori area che pareggia i conti con un grandissimo gol, il terzo in stagione. Servirà sicuramente qualche inserimento dei titolari per provare a ribaltare la gara.

19' Occasione Milan! Bel cross di Florenzi, Rebic stacca di testa anticipando Soumaro ma l'incornata è troppo centrale.

15' Florenzi cerca De Ketelaere in profondità, palla troppo lunga.

12' Partita povera di occasioni fino a questo momento.

10' Prova il Milan a pareggiare i conti, ma il Bologna si difende bene.

6' Milan in area con Rebic, che viene pestato nettamente. Rigore netto non assegnato ai rossoneri

1' Gol del Bologna. Il Milan non dura neanche 30 secondi che si trova già sotto: cross di Aebicher per Sansone che anticipa Kalulu e realizza la rete dell'1-0.

1' Inizia il match al Dall'Ara, primo pallone per il Bologna!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Dall'Ara di Bologna, dove tra pochi istanti il Milan sfiderà proprio il Bologna di Thiago Motta nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Ampio turnover per Mister Pioli, che cambia dieci undici della formazione scesa in campo a San Siro contro il Napoli per l'andata dei quarti di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Milan:

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Ferguson, Aebischer, Sansone, Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Amey. All.: Thiago Motta.

MILAN: Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Gabbia, Tonali, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli.