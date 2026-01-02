live mn Cagliari-Milan (0-0): assegnato un minuto di recupero

45' + 1' | Calcio di rigore prima assegnato al Milan e poi annullato per posizione di fuorigioco in partenza di Rafael Leao.

45' | È stato assegnato un minuto di recupero. Si giocherà dunque fino al 46esimo.

43' | Tanti, troppi gli errori tecnici del Milan fino a questo momento, soprattutto in fase di costruzione.

40' | Mazzitelli ci ha provato di controbalzo da dentro l'area di rigore. Brivido per il Milan ma per fortuna la conclusione del centrocampista sardo si è spenta sull'esterno della rete.

37' | Ripartenza improvvisa del Milan, arrivato a crossare dalla trequarti con Saelemaekers. Il traversone del 56 rossonero è stato però deviato in calcio d'angolo.

31' | Colpo di testa in torsione di Adopo su un cross morbidissimo di Esposito. Maignan fa però sua la sfera senza troppi problemi.

29' | Sugli sviluppi del corner il Milan si è reso pericoloso con Saelemaekers, la cui conclusione al volo dal limite è stata però deviata da De Winter.

28' | Primo calcio d'angolo della partita per il Milan. Mazzitelli si è opposto al traversone di Modric arrivato a crossare dal fondo.

26' | Per la prima volta da inizio gara il Milan cerca di fare la partita gestendo il possesso con pazienza.

21' | Buona la chiusura della difesa del Cagliari sulla ripartenza del Milan. Il pallone di Leao verso Loftus, però, oltre che previdibile è partito anche troppo lento.

16' | Conclusione masticata di Loftus-Cheek che ha spento di tanto largo sul fondo l'assist di Leao dopo un auto giocata di Zappa.

12' | Terzo angolo di fila per il Cagliari nell'arco di un paio di minuti. Questa volta De Winter è riuscito a contenere l'offensiva di Kılıçsoy.

10' | Altro angolo per il Cagliari. In questo caso preziosa l'opposizione di Tomori sul cross di Obert.

6' | Bravo Saelemaekers e chiudere la diagonale difensiva deviando in calcio d'angolo un ottimo cross di Palestra. Milan già in apena.

4' | Primo squillo offensivo anche del Milan, con la conclusione di Leao dentro l'area di rigore murata da un difensore del Cagliari.

2' | Tiro cross di Palestra sul quale Esposito non può arrivare. Dopo la conclusione di Prati il Cagliari ha già creato due palle gol in altrettanti minuti.

1' | Si parte all'Unipol Domus Arena.

Amici ed amiche di MilanNews.it buon anno a tutti quanto voi! Il Milan di Massimiliano Allegri aprirà questo 2026 di Serie A in quel di Cagliari, dove ad ospitarlo ci sarà la squadra di Fabio Pisacane, reduce da un momento più che positivo in campionato considerati i 7 punti conquistati nelle ultime 4. Vincere per dare continuità alla vittoria contro il Verona e per cominciare nel migliore dei modi un periodo ricco di partite importanti e delicate. È questo l'obiettivo del Diavolo, che nella scorsa stagione non è mai riuscito a battere il Cagliari, che dal canto suo sogna di tornare alla vittoria contro i rossoneri in casa per la prima volta dal 2017. Per questo motivo quella di stasera si pronostica essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it