live mn - Cagliari-Milan (0-0): partita a senso unico, rossoneri dominanti ma senza gol

vedi letture

18' Domina il Milan, il Cagliari tutto chiuso nella propria metà campo.

16' Ancora Chukwueze pericoloso sulla destra, bella giocata in mezzo a due uomini, palla per Okafor che sbaglia lo stop.

12' Cross rasoterra di Chukwueze per Loftus-Cheek, il centrocampista inglese stoppa ma ci mette troppo tempo a calciare e viene recuperato.

9' Bellissima palla di Adli per Reijnders, stop e cross di prima intenzione per Okafor che di testa metto alto.

7' Simulazione di Luvumbo in area Milan, che continua la scenata rimanendo a terra due minuti.

4' ASSEDIO MILAN! Rimpallete due conclusioni di Reijnders dalla difesa, dalla distanza arriva Florenzi che spara alto sopra la traversa.

2' OCCASIONE MILAN! Conclusione inaspettata di Reijdners da posizione defilata, palla che sfiora il palo.

3' Rigore netto negato al Milan: Chukwueze viene atterato in area, ma per La Penna e per il VAR non c'è nulla.

1' Si parte! Pimo pallone per i rossoneri!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Milan, match valido per il quinto turno di Serie A. I rossoneri vogliono mettersi alle spalle defenitivamente la sconfitta nel derby con altri tre punti quest'oggi dopo la vittoria con il Verona. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI: Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. All. Ranieri.

MILAN: Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Romero, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi. All.: Pioli.