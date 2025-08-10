live mn CHE-MIL (2-0): raddoppia Joao Pedro. Tomori peggio di DAZN

12' Da capire se è stato più shock l'ennesimo disservizio di DAZN o l'avvio dei rossoneri, letteralmente mangiati dal Chelsea in questo avvio di amichevole. Non bisogna fare brutte figure, anche se parte del danno è stato già fatto.

7' Gol Chelsea, Joao Pedro. Pedro Neto è liberissimo a destra, cross in mezzo e il brasiliano insacca di testa tutto solo. Tomori in difficoltà peggio di DAZN. 2-0

5' Chelsea in vantaggio con autogol di Coubis. 1-0.

Problemi tecnici per DAZN, al momento la partita non viene trasmessa in Italia.

1' Fischio d'inizio, comincia l'amichevole tra Chelsea e Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, questo pomeriggio il Milan scende in campo a Stamford Bridge contro il Chelsea campione del mondo per l'ultima amichevole estiva del pre-stagione. A sole 24 ore dalla sfida di ieri contro il Leeds, finita 1-1, i rossoneri tornano in campo e questa volta Max Allegri schiera una formazione che prevede più titolari e giocatori importanti. Tornano Leao, Loftus, Ricci, Fofana, Tomori e Maignan dal primo minuto, mentre Modric parte nuovamente dalla panchina: il croato è arrivato a Milanello da nemmeno una settimana ed è importante gestirlo nel migliore dei modi. Il Chelsea invece, che la setimana prossima comincia il campionato, schiera una formazione piena di titolari e piena di talento: sarà un test molto interessante.

LE FORMAZIONI

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Salisbury

Assistenti: Hatzidakis-Cook

IV Uomo: Smith