live mn CI Primavera, Inter-Milan (1-1): fine primo tempo

vedi letture

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Azione identica del Milan che però, come succede sempre anche in Prima Squadra, sbaglia la misura del passaggio a rimorchio. Liberali con uno sforzo recupera palla e prova il sinistro preciso: para in due tempi Calligari. Milan che reagisce.

44' Pareggio Inter. Discesa sulla destra di Aidoo, palla in mezzo per Mosconi che insacca facilmente. Difesa rossonera sorpresa. 1-1.

42' Rinvio a campanile di Dutu che mette in difficoltà Calligaris, con Bonomi che quasi anticipa il portiere rossonero. Rientra Bakoune in campo, stringe i denti il terzino rossonero.

39' Problemi per Bakoune, necessario l'intervento dello staff medico. Milan momentaneamente in 10.

36' Bakoune va sul fondo e mette in mezzo, allontana all'ultimo la retroguardia nerazzurra. Milan sempre pericoloso quando scende sulle fasce.

32' Prova a reagire l'Inter, si compatta il Milan.

31' GOL DEL MILAN! Bakoune a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare ma una carambola su ben due difensori mette la palla in rete! Autogol di Cocchi, Milan in vantaggio!

25' Leggerezza di Dutu che pensava di aver ormai guadagnato rimessa dal fondo: Mosconi invece gli sguscia dietro e arriva al tiro, con Longoni che deve intervenire e deviare in angolo.

22' Azione elaboratissima del Milan, bravo a tenere il possesso a ridosso dell'area, con Bakoune che infine mette in mezzo per Bonomi: la conclusione del rossonero, da ottima posizione, finisce alta di poco. Grande occasione.

20' Ora è il Milan a tenere il pallino del gioco, l'Inter si copre.

17' Bonomi sfonda a sinistra, palla in mezzo per Scotti che in area stoppa male e regala palla alla difesa.

16' Contropiede fallito dal Milan con Liberali che mette un pallone a metà tra Scotti e Victor. Sarebbero stati davanti al portiere.

14' Ci prova Magni da fuori, facile per Calligaris. Si fa vedere anche il Milan davanti.

13' Va proprio Liberali sulla punizione, la conclusione di sinistro prende in pieno la barriera.

12' Giocata strepitosa di Liberali che ne fa secchi due in dribbling (che tunnel!) e viene abbattuto da Re Cecconi al limite dell'area. Giallo per il nerazzurro.

9' Grande pressing dell'Inter, manovra dei rossoneri che ne risente.

6' Poche emozioni in questo avvio, le due squadre si studiano con prudenza.

4' Esce male l'Inter dal basso ma lo stop di Bonomi è difettoso: potenziale occasione non sfruttata.

2' Conclusione da lontano per i nerazzurri, nessun problema per Longoni che lascia sfilare fuori.

1' Fischio dell'arbitro, comincia il derby! Primo pallone per il Milan.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia nerazzurra per l'Inter, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve inizia Inter-Milan di Coppa Italia Primavera: il derby di Milano deciderà i quarti di finale della competizione. Seguite con noi ed il nostro live testuale tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

INTER: Calligaris; Aidoo; Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinaccè, Mosconi. A disp.: Zamarian, Maye, Lavelli, Bovo, Perez, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti, Thiago Romano, Vukoje. All. Zanchetta.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Victor, Sala, Hodzic; Bonomi, Scotti, Liberali. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Parmiggiani, Lamorte, Ossola, Perera, Perina, Comotto, Șiman. All. Guidi