LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina (1-1): inizia la ripresa...

55' Angolo per il Milan dalla sinistra, Mascarello sul pallone: cross in area, Baldi blocca in uscita alta.

48' Fiorentina subito pericolosa: lancio in profondità per Kajan che entra in area e da buona posizione calcia alto sopra la traversa.

45' Inizia la ripresa. Un cambio nel Milan all'intervallo: dentro Andersen al posto di Asllani.

- Si è concluso 1-1 il primo tempo di Milan-Fiorentina, match valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Femminile: rossonere in vantaggio al 30' con Asllani su rigore, ma all'ultimo minuto è arrivato il pareggio della formazione viola con Hammarlund.

45' Fine primo tempo.

45' PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Babb salva su Longo, il pallone arriva a Hammarlund ceh di testa insacca.

38' Punizione per la Fiorentina dalla fascia destra: cross in area, Babb esce di pugno e libera.

33' Calcio di punizione per il Milan dal limite dell'area: Nouwen prova il destro giro, pallone ampiamente fuori.

30' ASLLANIIIIIIII!!! MILAN IN VANTAGGIO!!! Trasformazione perfetta dell'attaccante rossonero che spiazza il portiere viola dagli 11 metri.

29' Rigore per il Milan per un fallo di mano di Agard su un tiro di Piemonte.

21' Meglio la Fiorentina in questa fase del match. Lancio in profondità per Longo che prova il destro, pallone alto sopra la traversa.

18' Grande parata di Babb che vola sulla sua destra e devia in angolo un bellissimo tiro a giro di Zamanian che si stava insaccando sul secondo palo.

17' Cross dalla sinistra di Bergamaschi, pallone che arriva a Thomas che prova la girata, Tucceri intercetta la conclusione della rossonera e poi libera l'area.

12' Una delle ex rossonere della sfida, Tucceri Cimini, ci prova dalla distanza con il sinistro, Babb blocca senza problemi.

10' Poche emozioni in questo avvio di gara, le due squadre si stanno studiando.

3' Ripartenza velocissima sulla destra di Thomas che, dopo un uno-due con Piemonte, serve sul secondo palo Asllani che calcia al volo di sinistro, pallone fuori di poco.

0' Al via il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta il match tra Milan e Fiorentina, valido per il ritorno dei quarti della Coppa Italia Femminile. Si ripartirà dall'1-0 per le rossonere nella sfida di andata (gol di Martina Piemonte). Restate quindi con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questa partita!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Babb; Arnadottir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello, Dubkova; Thomas, Piemonte, Asllani. A disp.: Giuliani, Fedele, Andersen, Fusetti, Adami, Carage, Vigilucci, Soffia, Guagni. All.: Ganz.

FIORENTINA: Baldi, Tortelli, Agard, Tucceri Cimini, Cafferata, Parisi, Johannsdottir, Zamanian, Longo, Hammarlund, Kajan. A disp.: Schroffenegger, Jackmon, Breitner, Erzen, Monnecchi, Mijatovic, Severini, Vitale, Boquete. All.: Panico.