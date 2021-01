LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Torino (0-0) - Si va ai rigori

- Kessié sul dischetto: gol, spiazzato Milinkovic-Savic.

- Tiro di Belotti: ool.

Non succede praticamente nulla nei trenta minuti supplementari. La stanchezza ha preso il sopravvento sulla lucidità. Il risultato di Milan-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si deciderà dagli undici metri.

120' Reti inviolate al 120esimo: si va ai calci di rigore.

118' Ammonito pure Gojak.

117' Dalot ci prova con il mancino a giro, ma la sua conclusione dal limite si spegne sul fondo.

115' Ammonizione anche per Lyanco.

114' Il Milan ha una buona opportunità, ma Olzer spreca tutto calciando in porta anziché servire Calhanoglu, che era piazzato meglio. Blocca Milinkovic-Savic.

112' Cartellino giallo per Kessié.

111' C'è tanta stanchezza in campo. Ora le squadre faticano a rendersi pericolose in attacco.

105' Ultimi quindici minuti. Fischio di Valeri: possesso per il Milan.

- Cambio di lato al volo e si riparte. Nel Milan Olzer prende il posto di Diaz.

105' Finisce il primo tempo supplementare.

101' Cartellino giallo per Lukic.

99' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Calhanoglu, che calcia con il destro ma non inquadra la porta.

98' Leao prova a sfondare in area, poi ci prova con il sinistro dal limite: deviazione e palla in angolo.

97' Altro corner per il Milan: cross in mezzo, la retroguardia granata mette fuori.

96' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa del Torino.

95' Theo calcia dalla lunga distanza, ma Milinkovic-Savic è bravo a deviare.

92' Il Torino ci prova con Belotti, ma il suo mancino a incrociare non crea problemi a Tatarusanu.

90' Inizia il primo tempo supplementare. Possesso Toro.

Non si sblocca il risultato, nonostante le numerose occasioni avute dal Milan nel secondo tempo (anche due pali colpiti con Dalot e Calabria). Come l'anno scorso, per decidere il passaggio del turno bisognerà continuare a giocare.

94' Fischia Valeri: si va ai supplementari.

92' Altro corner per il Milan: traversone sul secondo palo, la difesa del Torino mette fuori.

92' Cambio per il Toro: Belotti in campo al posto di Zaza.

91' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Toro.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Tentativo dalla distanza di Theo Hernandez: tiro debole e centrale, nessun problema per il portiere del Torino.

86' Palla-gol per Brahim Diaz! Lo spagnolo, tutto solo, sbaglia il tiro e spedisce alto sopra la traversa.

85' Ammonizione per Tonali.

83' Doppio cambio per il Milan: Lyanco e Lukic prendono il posto di Vojvoda e Bremer.

81' Calcio d'angolo per il Torino: cross basso, Leao spazza via.

79' Tentativo da fuori area di Kessié: pallone ampiamente a lato.

76' Ancora una occasione per il Milan, stavolta con Calhanoglu: il dieci rossonero tira ma Milinkovic-Savic è ben posizionato.

75' Zaza ci riprova, ma la sua conclusione con il mancino finisce altissima sopra la traversa.

73' Donnarumma protesta dalla panchina e Valeri, il solito "protagonista", lo espelle.

71' Milinkovic-Savic si fa soffiare il pallone da Leao e poi stende l'attaccante rossonero: Valeri lascia correre.

69' Contropiede del Torino con Zaza, che fa tutto da solo e poi calcia da fuori: pallone in curva.

63' Due cambi anche per il Torino: escono Ansaldi e Linetty, entrano Murru e Singo.

63' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Musacchio e Calabria, dentro Theo Hernandez e Kessié.

62' Hauge ha una buona chance, ma il suo piattone destro è troppo centrale per impensierire Milinkovic-Savic.

59' Calhanoglu ci prova dalla distanza: Milinkovic-Savic si distende e fa suo il pallone.

58' Secondo legno del Milan! Dalot mette in mezzo per Calabria, che calcia al volo colpendo il palo esterno.

57' Milan a un passo dal gol. Calabria, ben servito da Kalulu, calcia a botta sicura ma centra in pieno Milinkovic-Savic. Il pallone arriva poi a Dalot, che tira al volo e colpisce il palo.

56' Partita apertissima.

50' Palla-gol per Leao, che si trova a tu per tu con Milinkovic-Savic ma non riesce a superarlo.

50' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la retroguardia granata.

49' Tonali sfonda in area e scambia con Brahim Diaz, ma la difesa del Torino riesce a salvarsi.

48' Buona chance per Leao, che entra in area dalla sinistra e calcia: pallone facile tra i guantoni di Milinkovic-Savic.

47' Ammonizione per Zaza.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio nel Milan: entrano Calhanoglu e Hauge, fuori Ibrahimovic e Castillejo.

Partita bloccata e poche emozioni. Il Torino ha una buona occasione con Zaza (Tatarusanu è attento), il Milan replica con Ibrahimovic (destro potente ma impreciso). Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza per trovare guizzi particolari.

45' Fine primo tempo.

44' Ibrahimovic premia l'inserimento in area di Leao, che prova a calciare ma si fa chiudere da Bremer.

38' Buona occasione per il Torino. Gojak riceve palla in area e calcia con il sinistro: Tatarusanu si distende e riesce a deviare.

36' Quando attacca il Milan dà la sensazione di poter far male al Torino.

30' Buona occasione per Ibrahimovic, che controlla e calcia ma non inquadra la porta. Milan vicino al vantaggio.

29' Ammonizione per Linetty.

28' Angolo per il Milan: cross in area direttamente tra i guantoni di Tatarusanu.

27' Calabria ci prova dalla distanza: nessun problema per Milinkovic-Savic, che fa suo il pallone.

26' Ennesimo fallo di Rincon: arriva il cartellino giallo.

25' Buona chance per il Torino. Pallone in area per Zaza, che sfonda ma poi calcia debolmente: blocca Tatarusanu.

23' Poche emozioni in questa prima parte di gara.

19' Kalulu va in pressing su Milinkovic-Savic e per poco non riesce a intercettare il rinvio del portiere granata.

17' Partita bloccata fin qui: le due squadre si sono annullate.

13' Calcio d'angolo per il Torino: cross in mezzo, libera la difesa del Milan, poi Rincon ci prova da fuori ma calcia in malo modo.

12' Match in equilibrio a San Siro.

8' Il Torino ci prova con Zaza. Tiro dalla lunghissima distanza e pallone ampiamente sul fondo.

7' Fase di studio in campo.

4' Il Milan pressa altissimo mettendo in difficoltà il Toro in fase di palleggio.

1' Ci siamo. Fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Torino.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Toro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Di nuovo Milan vs Torino a distanza di pochi giorni, ma stavolta in Coppa Italia. Si tratta di una gara da dentro o fuori: in palio c'è un posto nei quarti di finale della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Hauge, Theo Hernandez, Colombo, Kessie, Michelis, Di Gesù, Mionic, Olzer. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. A disp.: Ujkani, Rosati, Evangelista, Izzo, Lukic, Baselli, Belotti, Ricardo Rodriguez, Singo, Verdi, Murru. All.: Giampaolo.