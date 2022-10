LIVE MN - Coppa Italia Primavera, Milan-Spezia (2-0): Longhi vicino alla doppietta

72' Ancora Longhi! Una deviazione impedisce al pallone di entrare in porta.

70' Occasionissima Milan! Cross di Scotti, Longhi prova la mezza rovesciata e palla che termina fuori di un nonnulla.

69' Mancino di Lari da posizione defilata, Torriani para ed evita il gol.

68' Cambio nel Milan: fuori Bartesaghi, dentro Bozzolan.

67' Occasione Milan. Alesi si accentra, serve Longhi che lascia partire il destro ma Plaia respinge.

65' Quanti errori da parte dei rossoneri.

60' Doppio cambio nel Milan: dentro Alesi e Mancioppi, fuori Omoregbe e Eletu.

58' Destro di Scotti da fuori area, palla tra le braccia di Plaia.

56' Punizione da lontano di Beccarelli, conclusione altissima.

49' Ancora Pedicillo, che calcia un rigore in movimento. Torriani è attento e blocca in due tempi.

47' Destro di Pedicillo da fuori area, conclusione sul fondo.

45' Si riparte! Cambio nel Milan: fuori Cuenca, dentro Scotti.

Buon primo tempo da parte dei rossoneri, che in cinque minuti realizzano due gol con Pluvio e Longhi e indirizzano la partita a senso unico. La squadra di Abate dovrà chiudere la partita nel secondo tempo per evitare problemi.

45' Fine primo tempo.

44' Grande giocata di Scieuzo sulla destra, poi conclusione da posizione defilata che Torriani devia in corner.

43' Occasione Milan! Mancino da buona posizione di Omoregbe, palla incredibilmente fuori.

38' Pedicillo ci prova dalla distanza, conclusione che termina sul fondo.

36' Cuenca innesca Longhi sulla destra, ingresso in area e assist per Omoregbe che di destro calcia debolmente.

33' Discesa di Cappelli sulla sinistra, ma il tiro termina sul fondo.

29' Nsiala sbaglia l'uscita palla al piede, Lari recupera e conclude; palla alta.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Errore di Benvenuto, Longhi ne approfitta e di sinistro trafigge Plaia. 2-0!

22' Prova a rispondere lo Spezia con Beccarelli, conclusione fuori.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Errore di Plaia, Pluvio recupera palla, scambio con Stalmach dentro l'area e palla che termina in rete. Rossoneri in vantaggio con Pluvio!

18' Dal pericolo alla controffensiva: Torriani rischia il pasticcio con i piedi, palla che arriva a Stalmanch e apertura immediata per Omoregbe. Conclusione che termina sul fondo.

17' Conclusione di Pluvio dal limite, palla che termina fuori di pochissimo.

15' Mancino di Lari sullo sviluppo della punizione. Blocca Torriani.

14' Fallo di Nsiala al limite dell'area del Milan. Occasione Spezia.

11' Destro di Pedicillo da fuori area, conclusione che termina sul fondo.

7' Occasione Milan. Cross di Bartesaghi, male la difesa dello Spezie che lascia il pallone in area e Longhi, con una rovesciata, sfiora il gol.

6' Bell'azione costruita del Milan sulla sinistra, ma la difesa spezina è attenta ed evita il peggio.

4' Iniziativa di Stalmach dopo un recupero a centrocampo. Palla che termina sul fondo dopo una conclusione ribattuta.

3' Buon inizio del Milan. Rossoneri subito offensivi.

1' Inizia il match. Primo possesso per lo Spezia.

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla Puma House of Football, dove tra pochi istanti Milan e Spezia si affronteranno e lotteranno per conquistare i sedicesimi di Coppa Italia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Torriani; Casali, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Eletu, Pluvio; Cuenca, Longhi, Omoregbe. A disp.: Nava, Pseftis, Coubis, Bozzolan, Alesi, Gala, Zeroli, Malaspina, Mancioppi, Parmigiani, Scotti, Mangiameli. All. Abate.

Spezia: Plaia, Cappelli, Raineri, Benvenuto, Giorgeschi, Garzia, Pedicillo, Beccarelli, Lari, Sciezu, Di Giorgio. A disp: Mascardi, Adorni, Salerno, Sardi Maissan, Brisciani, Bonaccorsi, Caddeo, Candelari, Piccioli, Sacko, Bracco. All: Vecchio.