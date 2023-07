live mn - È il Chukwueze-day: giocatore in viaggio per Milano. Più tardi le visite mediche, domani la firma fino al 2028

13.51 - Tra meno di 20 minuti è atteso l'arrivo a Linate Prime di Samuel Chukwueze.

13.16 - Dopo le visite mediche di oggi pomeriggio, la firma con il Milan di Samuel Chukwueze dovrebbe avvenire nella giornata di domani: il giovane attaccante esterno nigeriano si legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028. L'ingaggio del giocatore, che arriva a Milanello dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto di bonus, dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5-4 milioni di euro a stagione.

12.29 - Il volo privato con a bordo Samuel Chukwueze è partito qualche minuto fa dall'aeroporto di Valencia. L'arrivo a Linate Prime è previsto intorno alle 14.

12.11 - Come riporta Opta su Twitter, dal suo arrivo al Villarreal (stagione 2018/19), solamente Lionel Messi (475) e Vinícius Júnior (340) hanno completato più dribbling di Samuel Chukwueze nella Liga spagnola (308).

11.07 - Samuel Chukwueze, che arriverà a Linate intorno alle 13.30, potrebbe prendere la maglia numero 22 del Milan.

10.31 - "Chukwueze sbarca oggi a Milano ma non vola con il Milan negli States" scrive Tuttosport oggi in edicola. Chiuso l'accordo con il Villarreal (contratto fino al 2028), l'esterno nigeriano arriverà oggi a Milano. Chukwueze non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti: troppo lunghe le pratiche burocratiche e troppo pochi i giorni di permanenza negli Stati Uniti. Il giocatore lavorerà a Milanello, non è da escludere che possa fare anche qualche lavoro insieme alla Primavera di Ignazio Abate.

10.19 - "Chukwueze oggi sbarca a Milano: pronto a sfidare l'amico Osimhen": titola così La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi è atteso lo sbarco in Italia del nuovo attaccante rossonero che arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto milioni di bonus. In Serie A, il nigeriano ritroverà il suo connazionale Victor Osimhen, con cui ha vinto il Mondiale Under 17 otto anni fa.

10.00 - Samuel Chukwueze sbarcherà oggi a Milano (arrivo previsto alle 13.30 a Linate) e svolgerà le visite mediche in giornata. La firma sul contratto fino al 2028 dovrebbe invece essere avvenire nella giornata di domani. Non partirà per gli USA a causa di lungaggini burocratiche per il visto e permessi: si allenerà a Milanello in attesa del rientro della squadra.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è il giorno dell'arrivo a Milano di Samuel Chukwueze, attaccante esterno che il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto milioni di bonus. Grazie al nostro live testuale potrete seguire tutti gli aggiornamenti sullo sbarco in rossonero del giocatore nigeriano. Restate con noi!!!