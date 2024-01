live mn - Empoli-Milan (0-2): fine primo tempo

Quarantacinque minuti pressoché perfetti per il Milan, che termina in vantaggio di due reti alla prima metà di gara. Decidono le reti di Loftus-Cheek (su assist di Leao) e Giroud, che torna a segnare in campionato. Nota negativa l'infortunio di Leao poco dopo la metà del primo tempo: nelle prossime ore arriveranno notizie sul terzino rossonero.

48' Fine primo tempo.

46' Tocco di mano di Maleh in area di rigore, check al VAR ma non c'è nulla.

45' Tre minuti di recupero.

44' Bella palla di Pulisic per Giroud, ma il francese si fa anticipare all'ultimo.

40' Cartellino giallo per Calabria dopo un fallo in ritardo su Cambiaghi.

34' Problemi per Florenzi, al suo posto entra Jimenez. Esordio in Serie A per lo spagnolo.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! RADDOPPIO DEL MILAN! Giroud non sbaglia dagli undici metri! Caprile intuisce ma la palla termina sotto il sette!

30' RIGORE PER IL MILAN!

29' La Penna va al VAR per un possibile tocco di mano di Maleh.

28' Cross di Adli da corner, rovasciata di Loftus-Cheek deviata, forse da un tocco di mano. Check in corso.

27' Cambio nell'Empoli: esce l'infortunati Ebuhei, dentro Ranocchia.

25' Infortunio nell'Empoli: problema muscolare per Ebuhei.

23' Mancino dalla distanza di Cambiaghi, conclusione alta.

21' Coast to coast di Theo Hernandez che arriva al limite dell'area e scarica il destro: para in due tempi Caprile.

18' Bell'azione del Milan in uscita dal pressing dell'Empoli, ma l'azione termina con un errore di Giroud in appoggio.

13' Conclusione di Cambiaghi dal limite, deviazione e corner Empoli.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! MILAN IN VANTAGGIO!!! Apertura di Reijnders per Leao, accelerazione sulla sinistra del portoghese che trova Loftus-Cheek in area, piattone aperto e palla in buca. 0-1!

9' OCCASIONE MILAN! Leao cerca Reijnders in mezzo al campo, palla per Calabria che di testa scambia con Pulisic in area, cross del terzino che non trova nessuno.

6' Mancino secco di Maleh da fuori area, conclusione che si spegne sul fondo.

3' Destro secco di Reijnders dal limite dell'area, palla fuori di poco.

2' Cross di Leao, deviazione e primo corner del match a favore dei rossoneri.

1' Si parte!

Il Milan alle 12.30 sarà in campo al Castellani contro l'Empoli penultimo in classifica. La sfida segna la fine del girone d'andata e la squadra di Pioli vuole dare continuità alle buone prestazioni con Sassuolo in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Alle solite defezioni per infortunio, si aggiungono quelle di Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d'Africa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.