LIVE MN - Europa League, Manchester-Milan (0-0) - Super gol di Kessie: il VAR annulla

18' Saelemaekers commette un fallo di gioco normalissimo ma il direttore di gara lo ammonisce.

15' Saelemaekers mette in mezzo un bel pallone per Tomori, ma il difensore rossonero non ci arriva.

11' Kessié segna un gran gol ma l'arbitro annulla con il VAR per un presunto fallo di mano dell'ivoriano. Dubbi!

9' Milan in attacco. Krunic calcia da fuori ma colpisce male: pallone ampiamente sul fondo.

8' Calcio d'angolo per il Manchester: cross in mezzo e fallo su Kjaer. Punizione per il Milan.

7' Martial ci prova con il mancino: Donnarumma è bravo ad alzare sopra la traversa.

5' Leao su invola verso la porta di Henderson e insacca con il destro, ma era in fuorigioco: gol annullato.

4' Primi scambi del match all'Old Trafford.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossa per il Manchester, casacca bianca per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Old Trafford. I rossoneri di Pioli affrontano lo United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida dal grande fascino in uno stadio unico come il "Teatro dei Sogni" di Manchester. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MANCHESTER (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James, Fernandes, Martial; Greenwood. A disp.: Grant, Bishop, Lindelof, Shaw; Tuanzebe, Williams; Fred; Amad, Shoretire. All.: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Gabbia, Kalulu, Castillejo,Tonali, Tonin. All.: Pioli