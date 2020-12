LIVE MN - Europa League, Milan-Celtic (2-2) - Fine primo tempo

Primo tempo scoppiettante a San Siro: quattro gol e tante emozioni nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Inizio shock per il Milan, che subisce due gol nel giro di sette minuti e perde Kjaer per infortunio. Ma la reazione dei rossoneri è da grande squadra: prima Calhanoglu (su punizione) e poi Castillejo (due minuti dopo) rimettono a posto le cose. Un uno-due che tramortisce il Celtic, che rischia di andare sotto poco dopo. Partita apertissima, dunque: si preannuncia un secondo tempo altrettanto spettacolare.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, il Celtic allontana.

42' Angolo per il Celtic. Pallone fuori per McGregor, che ci prova calcia troppo centralmente: blocca Donnarumma.

39' Corner per il Milan: cross di Calhanoglu, Barkas allontana con i pugni.

38' Il Milan spinge sull'acceleratore. Ora il Celtic è in grande difficoltà.

34' Calcio d'angolo per il Milan: Calhanoglu ci prova direttamente dalla bandierina, ma Barkas è attento.

33' Il Milan ci prova con Castillejo. Lo spagnolo prende palla in area, se la sposta sul sinistro e calcia: tiro ribattuto in angolo.

29' Il Milan, ancora con Castillejo, ha la chance del 3-2, ma lo spagnolo sbaglia tutto con il sinistro da ottima posizione.

26' GOOOLLL!!! CASTILLEJO!!! Azione prolungata del Milan e pallone in area per Castillejo, che anticipa tutti e insacca!

24' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Punizione da ottima posizione per il Milan: destro del dieci rossonero e pallone in rete.

23' Ammonizione per Christie che commette un fallaccio su Rebic.

19' Milan in grande difficoltà. Quando attacca il Celtic fa sempre paura.

14' GOL DEL CELTIC! Edouard si presenta a tu per tu con Donnarumma e lo supera con uno splendido tocco sotto. Inizio shock a San Siro!

13' Ancora Celtic a un passo dal gol. McGregor calcia a botta sicura dal cuore dell'area del Milan, con Donnarumma che riesce a parare,

11' Infortunio per Kjaer, costretto a lasciare il campo: entra Romagnoli.

10' Il Celtic sfiora il raddoppio ancora con Rogic: sinistro da fuori e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

7' GOL DEL CELTIC! Errore clamoroso di Krunic, che regala palla agli scozzesi. Rogic ne approfitta e dal limite batte Donnarumma.

5' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, il Celtic spazza via.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Bengoechea: si comincia! Primo pallone del match per il Celtic.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo verde per gli ospiti.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Celtic nella quinta gara del Gruppo H di Europa League. In palio ci sono punti preziosi per la qualificazione ai sedicesimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie, Krunic, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Rebic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Tonali, Romagnoli, Kalulu, Diaz, Maldini, Colombo, Duarte, Saelemaekers. All.: Pioli.

CELTIC: Barkas, Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt, McGregor, Brown, Christie, Rogic, Frimpong, Edouard. A disp.: Bain, Hazard, Jullien, Taylor, Al. Ajeti, Kimala, Soro, Ntcham, Henderson, Welsh. All.: Lennon.