LIVE MN - Femminile, Empoli-Milan (0-1) - Fine primo tempo

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Buona prestazione delle rossonere, che prendono in mano le redini del match fin dal pronti-via. Dopo vari tentativi, la squadra di Maurizio Ganz trova il gol con Jane dopo un'ottima giocata di Giacinti.

46' Finisce qui il primo tempo, decide Jane!

45' Un minuto di recupero.

38' Dowie anticipa di testa Binazzi, palla che arriva a Giacinti che di sinistro spara altissimo sopra la traversa.

34' Cross di Bergamaschi dalla destra per Giacinti, ma la difesa azzurra riesce a spazzare via il pallone. Rossonere sempre più vicine al raddoppio.

29' Corner di Tucceri che arriva sulla testa di Dowie, ma la numero dieci rossonere non riesce ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta.

23' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Giacinti ruba palla a Binazzi in difesa e serve Jane, che a porta vuota non sbaglia. Rossonere in vantaggio!

17' Occasione Empoli! Cross per Polli, che blocca e di punta anticipa Fusetti e tira. Palla che sfiora il palo.

15' Lancio di Agard per Giacinti che tenta il gran gol al volo, ma la nove rossonera impatta male e permette all'Empoli di ripartire con Fedele.

11' Sponda di Dowie per Tucceri, che prova il tiro di prima, ma la palla sbatte sull'esterno della rete.

9' OCCASIONE MILAN! Tiro al volo di Tucceri e palla che esce fuori di pochissimo dopo una deviazione.

8' Primo corner della gara per le rossonere.

5' Molti errori in questo inizio di gara.

1' Si parte, primo pallone per l'Empoli!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi; Rask, Jane, Mauri; Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Grimshaw, Spinelli, Tamborini, Longo, Conc, Salvatori Rinaldi. All.: Ganz

EMPOLI (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras, De Rita; Polli, Knol, Cinotti; Prugna, Glionna, Acuti. A disposizione: Capelletti, Brscic, Varriale, Leonessi, Dompig, Toniolo, Morreale, Miotto, Fabiano.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Empoli Ladies-Milan, match valido per la quinta giornata di Serie A Femminile. La squadra di Maurizio Ganz arriva da una sconfitta di misura contro la Juventus all'esordio a San Siro. Per le rossonere ogni partita è fondamentale per poter continuare a inseguire il sogno per la qualificazione in Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Buona partita!