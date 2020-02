LIVE MN - Femminile, Milan-Fiorentina (1-2): Le viola espugnano il Brianteo!

94' FINISCE QUI! L'andata dei quarti di finale di Coppa Italia la vince la Fiorentina in rimonta, per due reti a una, forse col peggior Milan della stagione. Rossonere che comunque escono tra gli applausi del Brinateo.

90' Quattro minuto di recupero.

89' Ultimo cambio per il Milan: fuori Mauri, dentro Begic.

85' Arrembaggio finale del Milan: rossonere che prova il tutto per tutto con palloni buttati su nella speranza di riagganciare la partita.

79' Tiro dal limite dell'area di Giacinti e palla tra le stelle.

77' cambio per il Milan: fuori Conc, dentro Zigic.

72' Vantaggio Viola! Missile terra-aria di Bonetti dal limite dell'area che insacca il pallone sotto il sette.

70' Pareggio Fiorentina: Guagni di testa, su un cross da centrocampo, riesce a infilare il pallone in rete. Pareggio quasi immediato.

66' Cambio per il Milan: entra Tamborini, esce Longo.

65' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Cross di Mauri preciso per la testa di Salvatori Rinaldi che a pochi passi dalla porta riesce a buttare la palla in rete! 1-0 per la squadra di Ganz!

59' Primo scatto del Milan: punizione dal limite dell'area di Tucceri ma Cordia è brava a togliere il pallone dallo specchio della porta.

56' Tiro di Conc da posizione defilata e Cordia blocca con tranquillità

54' Cambio per la Fiorentina: esce la De Vanna, entra Lazaro Torres.

52' Secondo tempo iniziato a ritmi bassi.

46' Incomincia il secondo tempo.

45' Finisce qui il primo tempo. Rossonere che soffrono tantissimo in difesa i lanci lungi della squadra di mister Cincotta, che ha dominato in questa prima metà di gara.

43' KORENCIOVA! ANCORA LEI! Salvataggio dell'estremo difensore rossonero su Gagni. La numero 12 oggi sembra in formissima!

39' OCCASIONE! Milan che riparte con Mauri che lancio Giacinti a campo aperto e Cordia, nell'anticipare la numero 9 rossonera, regala il pallone a Conc. La rossonera però a porta vuota, da lontanissimo, non riesce a trovare la porta.

38' Tiro della Bonetti dal limite dell'area; Korenciova blocca in due tempi

37' Milan che nel corsa della gara ha creato pochissimo. Fiorentina più attiva e anche più pericolosa.

33' Cross di Cordia dalla destra per la testa di Bonetti, ma il pallone è troppo centrale e facilita la vita di Korenciova.

31' Tiro dalla lunga distanza di Bonetti: blocca Korenciova.

28' I ruoli ora si sono invertiti: lungo possesso palla delle rossonere

24' Possesso palla prolungato delle ragazze di Cincotta

18' OCCASIONE MILAN! Tucceri vince un rimpallo sulla sinistra, riesce a mettere un cross in mezzo perfetto per la testa di Longo che a due passi dalla porta mette alto sopra alla traversa.

11' Altra occasione per la Fiorentina: flipper in area di rigore rossonera e De Vanna ha l'opportunità di rifarsi dopo il gol sbagliato di prima, ma il tiro è troppo lento e Korenciova blocca.

8' KORENCIOVA! Miracolo della numero 12 rossonera, che a tu per tu con De Vanna riesce a deviare il tiro diretto in porta.

5' Tiro dalla lunga distanza da parte di Tucceri e palla che prende l'esterno della rete.

1' Si parte!

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Vitale, Hovland, Tucceri; Conc, Jane, Mauri; Longo, Rinaldi, Giacinti.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Le rossonere arrivano da un buon periodo di forma, le toscane inveCE hanno fermato la Juventus capolista nell'ultima gara di campionato. Sarà sicuramente una partita bella da vivere e piena di emozioni: seguitela con noi, ve la racconteremo minuto per minuto!