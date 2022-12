LIVE MN - Femminile, Milan-Roma (0-1): Giugliano porta le ospiti in vantaggio, male la difesa rossonera

59' Scelta incomprensibile del direttore di gara. Giacinti aveva trovato un eurogol di tacco, l'arbitro però fischia fallo per la Roma prima che il pallone entri in porta. Grandi proteste delle giocatrici ospiti, l'arbitro infine completa la frittata togliendo la punizione ma dando rimessa dal fondo per il Milan. Trenta secondi di grande confusione.

55' Gol della Roma. Giugliano di testa, lasciata colpevolmente sola in area, non lascia scampo a Giuliani. Ospiti in vantaggio, 0-1.

54' Grande azione del Milan in verticale, soprattutto con Piemonte che premia l'inserimento in area di Grimshaw con un bel colpo di tacco: la centrocampista rossonera non arriva sul pallone per un soffio, allontana la difesa della Roma.

52' Altro miracolo di Giuliani in uscita, chiude la saracinesca su Giacinti che era andata a colpo sicuro.

51' Milan più intraprendente e spigliato rispetto ai primi 45 minuti.

48' Cross di Mascarello sul secondo palo, Mesjasz di testa svetta più in alto di tutti ma non trova la traiettoria giusta per impensierire il portiere.

47' Prima discesa di Arnadottir sulla destra, cross e tocco di mano di un difensore. Punizione da ottima posizione per il Milan, Mascarello andrà al cross.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per la Roma.

- Nessuna sostituzione all'intervallo, le due squadre tornano in campo per riprendere il gioco.

45' Finisce qui il primo tempo, parità a reti inviolate.

43' Roma vicino al gol, il tiro di Serturini sfiora il palo.

39' Miracolo di Giuliani che di piede respinge un tiro a botta sicura della Roma. Grande intervento del portiere rossonero che salva il risultato.

34' Azione personale di Serturini per vie centrali, il tiro dal limite però è debole e Giuliani blocca a terra facilmente.

32' Bergamaschia servita benissimo in profondità spreca tutto: da sola in area di rigore crossa direttamente sul portiere della Roma.

28' Roma ad un passo dal gol. Cross dal fondo, Giacinti in spaccata anticipa Giuliani, uscita malissimo: palla fuori di un soffio.

24' Haavi si insinua in area in dribbling, rientra sul destro e lascia partire il tiro: palla alta, non c'è pericolo per Giuliani.

22' Gol del Milan, ma è fuorigioco. Grande passaggio di Asllani per Bergamaschi, che a tu per tu col portiere non sbaglia. Si alza però la bandierina dell'assistente, la numero 7 del Milan era in offside.

19' Cross della Roma dalla sinistra che diventa un tiro, Giuliani attenta smanaccia ed allontana.

14' Tiro da fuori di Grimshaw, troppo debole per impensierire il portiere avversario. Prima conclusione del match per il Milan.

9' Grande pressing della Roma, le rossonere non sono ancora riuscite ad affacciarsi dalle parti di Ceasar.

5' È la Roma a fare la partita in questo avvio di match, il Milan fatica ad uscire dalla propria metà campo.

1' Conclusione di Giugliano da fuori, Giuliani blocca in due tempi.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone della gara per il Milan.

- Un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Ischia.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per la Roma.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi torna la Serie A Femminile. Le ragazze di mister Ganz affrontano la Roma capolista dopo che, nell'ultimo turno, sono uscite vittoriose con un grande risultato (1-6) dal campo della Fiorentina. Le rossonere anche oggi avranno davanti un avversario davvero forte ma proveranno a sfruttare il momento positivo e a continuare la risalita in classifica in Serie A. Nelle giallorosse da segnalare la presenza di Valentina Giacinti, ex capitano del Milan che ha già messo a segno 6 gol in campionato. Rimanete con noi per seguire minuto per minuto l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Andersen; Mascarello, Grimshaw; Thomas, Asllani, Bergamaschi; Piemonte. A disp.: Vigilucci, Adami, Dubcova M., Dubcova K., Babb, Soffia, Guagni, Fedele, Carage. All. Ganz.

ROMA (3-4-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Alves, Wenninger; Giacinti, Haavi, Serturini. A disp.: Ciccetti, Haug, Bergersen, Kramzar,Glionna, Cinotti, Ohstrom, Lind, Lazara. All. Spugna.