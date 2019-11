LIVE MN - Femminile, Milan-Sassuolo (1-0): vantaggio delle rossonere con Zigic!

72' Cambio per il Sassuolo: fuori Ferrato, dentro Monterubbiano.

62' Cambio per entrambe le squadre: per il Sassuolo, esce Orsi ed entra Cambiaghi, per il Milan fuori Vitale, dentro Salvatori Rinaldi.

60' GOOOOOOL DEL MILAN!!! Grandissima sgaloppatta sulla destra di Bergamaschi che serve Sandra Zigic. La numero 18 si fa trovare pronta in mezzo all'area e di tacco riesce a mettere il pallone in rete. Vantaggio Milan!

55' Occasione Sassuolo! Le neroverdi sfruttano un buco della difesa rossonera e Dubcova a tu per tu con Korenciova mette la palla fuori di poco.

47' Giallo per Bergamaschi per un fallo su Lemey.

45' Inizia la seconda metà di gara!

47' Finisce qui il primo tempo! Gara che ha iniziato a regalare emozioni solo nel finale grazie ai due legni colpiti da Bergamaschi e Tucceri.

46' Primo giallo per le rossonere: ammonita Conc per una gomitata involontaria su Pondini.

45' Un minuto di recupero

42' TRAVERSA MILAN! Dopo una brutta punizione battuta da Tucceri, sempre la numero 27 recupera il pallone e dal vertice sinistro dell'area scarica un sinistro potentissimo che va a sbattere sul legno più lungo, con Lemey battuta.

40' Primo giallo della gara per Cutlen per un fallo su Bergamschi.

36' Primo cambio per il Milan: a sorpresa esce Nora Heroum ed entra Zigic.

34' PALO MILAN! Cross dalla sinistra da parte di Tucceri che vede l'inserimento di Bergamaschi che a botta sicura prende in pieno il palo, complice anche una deviazione di Cutlen non vista dall'arbitro.

17' PRIMA OCCASIONE PER LE ROSSONERE! Jane, posizionata sulla trequarti, trova con un filtrante perfetto Bergamaschi, che a tu per tu con Lemey non riesce a trovare lo spazio per mettere la palla in porta.

10' Grandissimo intervento di Fusetti che ferma un'azione pericolosissima del Sassuolo.

3' Condizionate anche dal campo, tantissimi errori di precisione per entrambe le squadre.

1' Calcio d'inizio! Primo pallone per le rossonere.

Formazioni ufficiali:

Milan 433: Korenciova, Fusetti, Tucceri, Hovland, Vitale, Jane, Carissimi, Conc, Heroum, Giacinit, Bergamaschi.

Sassuolo 442: Lemey, Cutler, Molin, Pondini, Orsi, ferrato, Dubcova, Dubcova, Lenzini, Filangeri, Sabatino.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Milan - Sassuolo, match valido per la settima giornata di Serie A Femminile, direttamente dal centro sportivo Vismara. Le rossonere arrivano da quattro vittorie e due pareggi, mentre le ragazze di Piovani arrivano da due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.