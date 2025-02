live mn Feyenoord-Milan (1-0): condizioni proibitive, rossoneri sotto per una papera

vedi letture

17' - Wellenreuther rischia lasciando correre un traversone lungo del Milan sul quale si stava avventando Walker.

16' - JOAO FELIX! Azione personale del portoghese, para Wellenreuther.

15' - Milan che stsa rialzando la testa, Feyenoord che si difende bene.

12' - Prova a reagire il Milan con Theo, il cui traversone dalla sinistra è deviato.

11' - Che sofferenza per il Milan. I giocatori olandesi sbucano d tutte le parti, momento complicato.

10' - Feyenoord in fiducia, ci prova Hadji-Moussa ma viene murato. Il Feyenoord conquista un corner.

8' - Vantaggio inaspettato del Feyenoord poiché il Milan era partito bene.

6' - Piove fortissimo a Rotterdam, condizioni complicate.

3' - Incredibile, gol del Feyenoord con Paixao. Ripartenza degli olandesi con il brasiliano che prende palla da sinistra, si accentra e dal limite trova il tiro non irresistibile, ma Maignan commette un errore e si fa superare sul suo palo.

3' - REIJNDERS! I rossoneri partono forte con un tiro dalla distanza parato da Wellenreuther.

2' - Leao conquista un pallone, duetta con Gimnez ma viene fermato da Moder.

1' - Milan in completo grigio, già utilizzato in Champions League nelle sfide contro Brugge, Stella Rossa e Girona. Feyenoord col classico biancorosso, pantaloncini e calzettoni neri.

21.03 - SI PARTE!

- - -

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "De Kuip" di Rotterdam dove il Milan sfida il Feyenoord per l'andata del turno intermedio di Champions League. Arriviamo a questa sfida dopo l'inaspettata sconfitta subita a Zagabria, al termine di una prestazione sconcertante che ci ha fatto scivolare al 13° posto. Scongiurato il derby contro la Juve, sfidiamo un Feyenoord reduce da un cambio panchina avvenuto lunedì e che sta vivendo un momento particolare.

Le formazioni: la novità è rappresentata dalla presenza di Malick Thiaw dal primo minuto. Il tedesco vince il ballottaggio con Fikayo Tomori e va a comporre una coppia centrale con Pavlovic che non si vedeva dalla sfida contro il Cagliari dello scorso 9 novembre. Confermate per il resto tutte le indiscrezioni della vigilia. Presenti i nuovi acquisti inseriti in lista: Kyle Walker, Joao Felix ma soprattutto il grande ex Santiago Gimenez, arrivato in questo mercato proprio dal Feyenoord e che ha trascinato gli olandesi a suon di gol a questo turno intermedio. Rossoneri senza gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, con Musah squalificato mentre Jimenez e Sottil non sono in lista UEFA.

Diversi gli assenti del Feyenoord: dal portiere Bijlow al centrale di difesa Trauner, ma anche i terzini Lotomba e Nieuwkoop. Problemi anche negli altri reparti dove il traghettatore Pascal Bosschaart deve fare a meno a centrocampo di Hwang, Stengs, Zerrouki e Nadje.

LE FORMAZIONI:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Timber; Hadji-Moussa, Ueda, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Bueno, Ivanusec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Redmond. All. Pascal Boschaart.

MILAN (4-4-2); Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UOMO: Guillermo Cuadra (Spagna)

VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna)

AVAR: Cesar Soto Grado (Spagna)