live mn Fiorentina-Milan (0-0): Maignan para un rigore a Kean...

24' Giallo per proteste per Tomori.

22' MAIGNAN PARA IL RIGORE A KEAN!!! Grande parata del portiere francese che si distende sulla sua destra e blocca il tiro dal dischetto dell'attaccante viola.

20' Calcio di rigore per la Fiorentina. Il VAR richiama Pairetto che punisce un tocco di Theo Hernandez sul piede di Dodò.

17' Colpani si accentra dalla destra e prova il sinistro da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

15' Morata vicino al gol: cross dalla destra di Emerson Royal e colpo di testa dello spagnolo che finisce fuori di poco.

12' Calcio di punizione stavolta per la Fiorentina: Colpani calcia forte con il sinistro verso la porta, Morata in spaccata allontana il pallone.

9' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross a rientrare verso la porta di Pulisic, Gabbia salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce altissimo.

8' Cartellino giallo per Dodò per una netta trattenuta su Leao che era andato via e stava per entrare in area.

7' Lancio in area di Reijnders per Morata e poi cerca Abraham al centro, ma interviene Comuzzo che libera.

5' Fase di studio tra le due squadre in questo avvio di partita.

0' Inizia la partita: primo pallone per la Fiorentina.

- Le squadre sono quasi pronti ad iniziare la sfida: Milan in campo con maglia e pantaloncini bianchi, mentre la Fiorentina giocherà con divisa e calzoncini viola.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze dove tra poco scenderà il campo il Milan contro la Fiorentina nella sfida valida per la 7^ giornata di Serie A. Dopo il ko in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, la squadra rossonera di Paulo Fonseca vuole tornare subito alla vittoria e ottenere così il quarto successo di fila in campionato. Con i tre punti, il Diavolo salirebbe al secondo posto in classifica al fianco dell'Inter e a -2 dal Napoli capolista. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson. A disp.: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltran, Ikone, Moren, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda. All. Paulo Fonseca.