LIVE MN - Florenzi-day: il laterale alla visita d'idoneità sportiva. Poi la firma. Indosserà il numero 25

17.31 - Florenzi è arrivato all'istituto Ambrosiano per sostenere la visita per l'idoneità sportiva. Il video:

17.19 - Alessandro Florenzi prenderà il 25 come numero di maglia. Il laterale, che sta ultimando l'iter delle visite mediche, ha scelto - fin da subito - di dare un taglio con il passato in merito al dorsale da vestire che è, in linea di continuità, il primo numero dopo il 24, che lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera ma che, al Milan, è già occupato da Simon Kjaer. Lo ha riferito Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport 24.

17.12 - Alessandro Florenzi ha terminato la parte di visite mediche presso la clinica "La Madonnina" di Milano e si sta dirigendo presso l'istituto Ambrosiano per ottenere l'idoneità agonistica. Successivamente, si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto.

13.57 - Secondo quanto documentato da Antonio Vitiello, inviato di Milannews.it, Alessandro Florenzi è arrivato presso la Clinica 'La Madonnina' per sostenere le visite mediche con il Milan. Il campione d'Europa, dopo lo sblocco della trattativa tra rossoneri e giallorossi, è pronto a sottoporsi ai test medici di rito.

13.02 - Tra un'ora Alessandro Florenzi, neo acquisto rossonero, svolgerà le visite mediche con il Milan. Il laterale destro, dopo una carriera con il numero 24 sulle spalle, occupato attualmente da Simon Kjaer, cambierà numero di maglia.

11:48 - Dopo l'arrivo a Milano, Alessandro Florenzi si è diretto in hotel per una breve sosta. Il neo giocatore rossonero si recherà nel primo pomeriggio presso la clinica "La Madonnina" per sostenere le classiche visite mediche di rito.

10:46 - Alessandro Florenzi è appena atterrato all'aeroporto milanese di Linate. La sua avventura in rossonero è quindi iniziata ufficialmente.

10:07 - Dopo le visite mediche di rito, Alessandro Florenzi si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero almeno fino al 30 giugno 2022. Il suo ingaggio dovrebbe essere di 3 milioni.

10:03 - Nella trattativa tra Milan e Roma è stata determinante la volontà dello stesso Florenzi. Il giocatore, infatti, per accelerare l'operazione e approdare in rossonero, ha rinunciato allo stipendio d'agosto (circa 400mila euro).

09:41 - Ricordiamo la formula dell'affare Florenzi: il campione d'Europa si trasferirà al Milan in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.

09:24 - Florenzi è partito dalla Capitale con destinazione Milano. I tifosi rossoneri sono pronti ad accoglierlo.

Inizia l’avventura in rossonero di Alessandro Florenzi. Seguiremo la giornata del neo esterno del Milan, che si preannuncia particolarmente intensa, tra l’arrivo in città, le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Restate con noi per rimanere aggiornati.