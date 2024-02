live mn - Frosinone-Milan (2-3): Jovic la ribalta!

88' Leao, che giocatore. Da solo manda in apprensione tutta la difesa avversaria e conquista un angolo.

86' Doppio cambio per il Milan: Florenzi e Musah per Calabria e Giroud.

85' Doppio cambio Frosinone: Reinier e Ibrahimovic per Mazzitelli e Brescianini.

81' GGGOOLLL GOL GOL GOL GGGOOLLLL DEL MILAAAN! ZONA LUKA JOVIC. Carambolona in area e zampata vincente del serbo, che rapace pazzesco!! 2-3 Milan!!

80' Cambio per il Milan: fuori Pulisic e dentro Jovic.

79' Okafor prova a fare il Leao sulla sinistra ma Lirola lo ferma in modo deciso.

77' Triplo cambio per il Frosinone: fuori Seck, Kaio Jorge e Harroui, dentro Valeri, Cheddira e Lirola.

74' Altra sgasata di Leao, altro pericolo incredibile creato. Ma per l'ennesima volta il Milan riempie male l'area e non arriva nessuno sull'assist del portoghese.

72' GGOOLLL GOL GOL GOLLLL DEL MILAN! MATTEONE GABBIONE DI TESTA! Schema su angolo del Milan, sponda di Giroud di testa e Gabbia a porta sguarnita non può che segnare! 2-2.

70' Milan proiettato in avanti, il Frosinone si difende in modo ordinato e tanto basta.

67' Altra giocata super di Leao che entra in area da sinistra e crossa: nessuno dei compagni riempie bene l'area.

65' Gol del Frosinone, Mazzitelli. Imbucata in area, tiro da posizione defilata con Maignan che sbaglia alla grandissima. 2-1 Frosinone.

63' Prima giocata interessante di Okafor, che prende palla a centrocampo e punta: filtrante per Leao troppo lungo.

62' Primi due cambi di Pioli: fuori Reijnders e Loftus-Cheek, dentro Bennacer ed Okafor.

60' Giocata stratosferica di Leao nello stretto dopo un ottimo scambio con Giroud. Il portoghese entra in area ma il tiro viene bloccato sul più bello.

58' Frosinone molto spigliato, rossoneri in difficoltà entrambe le fasi.

57' Il Milan perde palla dopo un calcio di punizione a favore e si spacca. La palla arriva a Kaio Jorge sulla sinistra, che rientra sul destro e prova il tiro: largo.

55' Ottimo inserimento di Loftus-Cheek premiato da Kjaer, l'inglese però non fa valere il suo fisico e al primo mezzo contatto si butta a terra. Lascia correre Pairetto...

53' Altra sgasata di Seck che lascia Gabbia sul posto, poi il pallone in profondità per il compagno è totalmente sbagliato. Il centravanti del Frosinone inizia ad accendersi.

50' Milan un po' spaccato, il Frosinone mette un po' di paura in ripartenza.

49' Scivolata di Reijnders in ritardo su Seck, ammonito. Era diffidato, salta il Napoli.

48' Schema su punizione per mandare Theo al cross dal fondo, il traversone del terzino viene rimpallato e mandato sul fondo dallo stesso Theo.

47' Calcio di punizione per il Milan dalla trequarti. Adli pronto a crossare in mezzo.

46' Comincia la ripresa, primo pallone del match per il Milan.

Prima frazione di gioco che si è complicata dopo un avvio positivo, condito dal gol di Giroud. Il francese trova l'undicesima gioia del campionato con un colpo di testa che beffa Turati, grande assist di Leao. Il portoghese poi, sfortunato, diventa protagonista in negativo deviando un cross in area di mano. Soulé dal dischetto è glaciale. I rossoneri non si perdono d'animo e vanno più volte vicini al nuovo vantaggio, salvo poi calare nel finale. L'ultimo guizzo è comunque di Leao, che impegna molto Turati con un tiro-cross deviato. Si torna negli spogliatoi sull'1-1.

48' Fine primo tempo.

47' Leao scappa sulla sinistra, entra in area e crossa: deviazione beffarda ma Turati con un miracolo la tira via dalla porta. Milan vicinissimo al raddoppio.

45' Tre minuti di recupero.

45' Azione prolungata del Milan da una parte all'altra del campo, con i rossoneri che hanno provato a scardinare la difesa del Frosinone. I padroni di casa si chiudono bene.

43' Ammonito Loftus-Cheek per un intervento in scivolata molto duro.

40' Milan ora un po' in difficoltà, il pressing del Frosinone impedisce un'uscita pulita da dietro.

35' Azione strepitosa di Leao che porta a spasso la difesa, premia il taglio di Giroud e per un soffio non va a chiudere l'azione sul cross del francese sul secondo palo. Rossoneri ad un passo dal raddoppio.

32' Dopo le cure mediche può continuare il numero 9 del Milan.

31' Problemi per Giroud, storta alla caviglia dopo un colpo di testa.

30' Ottima intuizione di Giroud che mette in area Pulisic. Il numero 11 sceglie il tiro da posizione defilata invece che servire Loftus-Cheek libero in mezzo, para facilmente Turati ed il Milan spreca un'altra occasione.

28' Slalom speciale di Leao che da sinistra taglia il campo e si incunea in area saltando due avversari: il tiro del portoghese però è deviato fuori da Giroud.

26' Che imbucata di Reijnders per Pulisic, che dal fondo mette in mezzo di prima. Per un soffio non ci arrivano né Giroud e né Calabria, ottima occasione per il Milan.

24' Gol del Frosinone, Soulé. Maignan sfiora soltanto, intuita bene ma il tiro era forte. Nulla da fare, 1-1.

22' Rigore per il Frosinone per un tocco di mano di Leao. Sfortunato il portoghese perché il tocco avviene proprio sulla linea.

20' Tiro improvviso di Demba Seck da fuori, la palla prende una traiettoria velenosa: attento Maignan a deviare in angolo.

19' Harroui e Brescianini fanno girare la testa ad Adli e Calabria lì a destra, il tiro dell centrocampista ex Milan però non impensierisce Maignan.

17' GGGGOOLLLLL GGGOOLLL GGOOOLLL DEL MILAAAANNNN! OLIVIER GIROUD! Colpo di testa del francese che beffa Turati sul suo palo. Cross al bacio, finalmente, di Leao: delizioso! 1-0 Milan!

16' Girata mancina di Giroud da posizione obiettivamente difficile, la palla esce di molto.

13' Grande giocata di Pulisic che imbuca per Calabria in area, il terzino però è un po' indeciso e perde l'occasione per tirare.

11' Ottima giocata di Leao che mette Theo sul fondo, il cross del francese è intercettato dalla difesa ciociara.

9' Triangolo Frosinone per lanciare Seck, non seguito dai rossoneri. Il passaggio di Soulé però è, fortunatamente, impreciso.

7' Adli evidentemente non è ancora entrato in partita: ha concesso una punizione al Frosinone toccando due volte la palla su una punizione di prima. L'arbitro non può che chiamare l'irregolarità.

5' Grande pressing del Frosinone sull'avvio azione del Milan.

4' Primi minuti un po' convulsi, frenesia e intensità in campo.

3' Contropiede Milan condotto ottimamente da Leao, palla a Theo largo a sinistra e palla in mezzo. Pulisic la stoppa ma scivola al momento del tiro.

3' Che confusione! Ma non sarà perché ti amo, ma perché il Milan sta perdendo palla in zone di campo pericolose. Questa volta è Kjaer a fare il guaio, recupera Calabria.

2' Adli perde palla al limite dell'area su passaggio di Maignan, fortunatamente il Frosinone non ne approfitta. Malissimo il centrocampista.

1' Fischia Pairetto, si comincia. Primo pallone del match per il Frosinone.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa gialla per i padroni di casa, terza maglia viola e rosa per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Benito Stirpe. Qui i rossoneri affronteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco, vera sorpresa della stagione. Una partita che deve ridare al Milan verve e vittoria dopo il passo falso dell'ultima giornata contro il Bologna: anche perché domani si affrontano prima e seconda della classe, sarebbe crimine non guadagnare punti su una delle due. Rimanete con noi e la nostra diretta testuali per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disp.: Cerofolini, Frattali; Lirola, Monterisi, Valeri; Bourabia, Garritano, Reinier; Cheddira, Ibrahimović, Kvernadze. All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Bennacer, Musah; Jović, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.