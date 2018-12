LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Bakayoko mi ricorda Desailly, mi ha sorpreso per i miglioramenti tattici"

Sul Parma: "Mi piace molto, ha giocatori funzionali. Mi piace l'interpretazione della loro squadra, sanno quello che devono fare. Bastoni è un '99 e mi piace molto, ma non solo lui".

Su Borini: "La scelta di mettere Borini è perchè volevo combinare in zona centrale. Penso che Fabio sia stato bravo, con Cutrone che allungava. Il gioco è stato più fluido e più veloce".

Su Abate e Bakayoko: "Ci ha dato una grandissima mano Abate a livello umano e sportivo. E' sempre stato disponibile anche nei momenti difficili, quando c'era da alzare la voce, anche quando ho sbroccato più di una volta e lui mi ha dato una grandissima mano. Si merita queste prestazioni, si è sempre allenato. La cosa più bella è vedere lo spirito e l'attenzione che ci ha messo in un ruolo che non è suo. Ha le caratteristiche per farlo, forse gli manca solo qualche centimetro. Ero preoccupato nello schierarmi oggi con una difesa a quattro, ma avevo visto il Torino fare fatica con una difesa a tre contro il Parma. Su Bakayoko la sorpresa più grande è vedere come è migliorato nelle letture delle situazioni di gioco. A livello tattico mi sta sorprendendo, ha creduto fortemente in quello che gli abbiamo fatto vedere a livello di video. E' stato bello vederlo aizzare il pubblico. Prima con il mio secondo Riccio ho detto che mi sembrava di vedere Desailly, anche se forse Bakayoko è anche più tecnico".

Sulla partita e se il Milan può lottare per il quarto posto: "Godiamoci sta vittoria, che dobbiamo recuperare energie. Dobbiamo giocare, dobbiamo scendere in campo con i migliori giocatori e poi vediamo partita dove partita dove possiamo arrivare. Consiglio ai miei giocatori di non guardare la classifica. Ora ci sono due giorni di riposo. Era una partita molto difficile, ero preoccupato. A livello difensivo si muovono molto bene e in avanti sono delle schegge. Abbiamo subito gol nell'unico tiro nello specchio della porta. Siamo una delle ultime squadre a livello di statura. Siamo stati bravi".

