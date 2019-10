LIVE MN - Genoa-Milan (0-0): il Genoa perde Criscito per infortunio

15' Punizione dalla trequarti per il Genoa. Batte Schone, allontana la difesa rossonera.

13' Bell'intervento di Duarte in anticipo su Pinamonti, il difensore brasiliano si fa trovare pronto.

11' Primo cambio per il Genoa: esce Criscito, entra Biraschi

8' Suso cerca di entrare in area dalla sua mattonella, Criscito chiude lo spagnolo. Ora problemi per il difensore genoano, costretto ad uscire.

6' Occasione Genoa! Lerager contro Hernandez dal limite dell'area di rigore riesce a calciare, Reina attento disinnesca la conclusione pericolosa.

5' Scambio elegante fra Piatek e Bonaventura al limite dell'area di rigore, la difesa ligure riesce a spazzare.

4' Suso arriva al cross dopo una bella azione partita dalla difesa, rimpallato in rimessa laterale.

2' Kessie la mette in mezzo dal fondo, allontana Zapata.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Ci sarà un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Squinzi, Patron del Sassuolo venuto a mancare recentemente.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblu per il Genoa, divisa bianca per il Milan.

Gigio Donnarumma, out da Genoa-Milan, è stato vittima di una crisi di vomito nei minuti precedenti a Genoa-Milan. Il giovane portiere rossonero non scenderà neanche in panchina.

Amici e Amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Milan di Giampaolo affronterà il Genoa di Andreazzoli: entrambe le squadre non stanno attraversando un buon periodo di forma e tutti e due gli allenatori sono sulla graticola. I rossoneri dovranno approfittare delle difficoltà degli avversari per ritornare alla vittoria in campionato, che manca dalla trasferta col Verona del 15 settembre. Rimanete con noi, vi racconteremo tutto il match nella nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. A disposizione: Marchetti, Chitolina, Goldaniga, Sanbria, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. A disposizione: Donnarumma A., Bennacer, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Krunic, Paquetá, Gabbia, Rodriguez. All. Giampaolo