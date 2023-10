live mn - Genoa-Milan (0-0): partita molto intensa a Marassi

vedi letture

35' Schema per liberare la conclusione al limite di Florenzi, la conclusione del terzino è potente ma imprecisa: alta.

34' Malinovskyi sgambetta Musah, posizione interessante per il Milan sulla trequarti.

31' Altra palla lunga di Florenzi per Okafor in area: idea giusta, esecuzione rivedibile. Il Milan insiste, il Genoa si chiude bene.

28' Sombrero delizioso di Reijnders sulla sinistra, arriva Theo che prova la botta al volo: tiro potentissimo ma impreciso.

25' Grande azione personale di Vasquez che dalla fascia si accentra e prova il tiro dal limite, molto bravo Thiaw ad opporsi.

24' Ottima chiusura di Florenzi in area su uno schema da corner del Genoa.

22' Ammonito anche Florenzi per un fallo tattico da Haps a centrocampo.

21' A fine azione ammonito Theo Hernandez per un fallo in mezzo al campo. Giallo pesante, era diffidato: salta la Juventus.

19' Ottima apertura di Adli per Chukwueze, gran dribbling del nigeriano e palla a rimorchio per Reijnders: il tiro dell'olandese, a botta sicura, è murato.

17' Gol mangiato da Reijnders sulla solita azione cutback, ma (fortunatamente) era fuorigioco inziale di Musah.

16' Botta da molto lontano di Florenzi, Martinez blocca senza particolari problemi.

12' Thiaw aggredisce Gundmunsson sulla trequarti Genoa e recupera palla, per Piccinini in modo falloso. Buon avvio del tedesco.

9' Simulazione di Vasquez in area, per Piccinini ovviamente non è rigore. La panchina del Genoa però insorge, ammonito Gilardino.

8' Reijnders tenta l'uno due sulla trequarti ma non riesce. Riparte il Genoa con Sabelli, Okafor rientra velocemente e lo chiude.

5' Lancio di Florenzi per Musah, Dragusin lo atterra in area con una spallata. Non c'è nulla, si continua.

3' Errore importante di Adli che perde palla in uscita, il Genoa non ne approfitta. Sul ribaltamento di fronte cioccolatino di Chukwueze per Okafor, il 17 tenta due volte il controllo volante in area ma non ci riesce. Era una grande occasione.

2' Palla interessante al limite dell'area di Chukwueze, Theo e Reijnders dialogano ma non riescono ad aprirsi il varco per il tiro.

1' Florenzi prova subito a lanciare Chukwueze che aveva tagliato, intercetta la difesa genoana.

1' Fischio d'inizio di Piccinini, primo pallone del match per il Milan. Si comincia a Marassi!

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossoblu per i padroni di casa, maglia bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Ferraris di Genova! Qui il Milan di Pioli giocherà l'ultima partita prima della sosta con la possibilità, complici i risultati del pomeriggio, di passare in testa in solitaria in caso di vittoria. Tra i rossoneri, che schierano in campo Jovic, Chukwueze e Okafor dall'inizio, e i tre punti c'è il Genoa di Alberto Gilardino, al momento in grande forma. Rimanete con noi per non perdervi nessun emozione del match grazie alla nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Romero, Leao, Giroud, Pulisc. All.: Pioli.

Arbitro: Piccinini di Forlì.