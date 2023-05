LIVE MN - Inter-Milan (0-0): Leao sfiora un gol strepitoso, poi Maignan miracoloso

46' Quanti duelli in mezzo al campo. La posta in palio è altissima e si vede. Grande determinazione da ambo le parti.

45' Tre minuti di recupero.

43' Primo cambio per l'Inter. Esce l'infortunato Mkhitaryan, entra Brozovic.

42' Problemi per Mkhitaryan che chiede il cambio.

41' Occasionissima Inter. Sugli sviluppi di un corner Lautaro si gira in un fazzoletto dal limite e lascia partire un sinistro forte e teso che però finisce alto.

39' Miracolo di Maignan, assolutamente strepitoso. Colpo di tesa di Dzeko da due passi, riflesso sovrumano di Mike che salva tutto.

38' Come non detto. Leao sfiora un gol strepitoso. Contende palla a Darmian, controlla e punta tutta la difesa interista. Entra in area da sinistra, cambia passo e tira ad incrociare: la palla sfiora il palo con Onana che la devia con un miracolo. L'arbitro non concede il corner.

36' Leao tenta un cambio di gioco ma prende in pieno Lautaro. Prima mezz'ora molto difficile per Rafa, costantemente raddoppiato. Non è al 100% e si vede.

32' Azione molto strana di Dumfries, che si lancia di testa sul piede di Theo Hernandez, che stava controllando la palla. Turpin concede fallo per l'Inter.

30' Forcing Inter con diversi cambi di gioco consecutivi, i nerazzurri provano a schiacciare il Milan che per ora regge.

29' Buona chiusura di Tomori su Barella. Ora l'Inter esce con più sicurezza, il Milan è calato leggermente.

25' Thiaw salva! Dumfries servito in area la mette in mezzo per Lautaro, Thiaw è al posto giusto al momento giusto e spazza!

23' Inter pericolosa con Mkhitaryan. L'armeno stoppa al limite e tenta la conclusione, la palla termina alta.

22' Lautaro parte in contropiede, Tonali lo ferma fallosamente a centrocampo: anche qui Turpin non ammonisce. Metro di giudizio fin qui equo.

19' Ora un minimo di respiro, con il Milan che prova a gestire palla in attesa del varco giusto.

15' Ennesimo anticipo di Tonali a centrocampo, Dzeko lo tira giù con le cattive. Turpin grazia il bosniaco, niente giallo.

14' Partita apertissima, occasioni da una parte e dall'altra.

13' MIRACOLO DI MAIGNAN! Parata strepitosa di Mike che chiude letteralmente la porta in faccia a Barella, che era andato a botta sicura dal cuore dell'area.

11' Che occasione sbagliata da Brahim Diaz! Tonali di rabbia recupera palla e sfonda sulla sinistra, mette in area per il rimorchio di Diaz: Brahim tira una mezza ciofeca di Gattusiana memoria addosso ad Onana. Chance immensa sprecata...

10' Cross di Messias da destra, Onana sbaglia il tempo dell'uscita e Giroud fa sponda al centro dell'area ma non trova nessuno. Brivido!

9' Diaz prova a sfondare a destra, manda Tonali sul fondo: cross, allontana la difesa nerazzurra. Il Milan prova a farsi vedere in avanti.

7' Azione di prima dell'Inter con Dzeko che imbuca per Barella centralmente, ottima diagonale di Theo che salva tutto. Sul prosieguo dell'azione la palla torna a Barella che prova la botta da fuori: la palla termina alta.

6' Primo pallone toccato da Leao, il portoghese si addormenta e Dumfries riparte. Il portoghese non può che far fallo.

5' Occasione Milan! Botta strepitosa di Theo da lontanissimo, Onana era spiazzato! La palla sfiora la traversa ed esce.

3' Occasione Inter! Cambio di gioco per Dimarco, cross in mezzo, sponda di Barella e conclusione a botta sicura di Dzeko: salva tutto Maignan! Ma il gioco era fermo, l'arbitro aveva fischiato fallo per una spinta evidente di Barella su Tonali.

2' Dumfries chiede l'uno due sulla fascia, Theo lo supera in velocità e guadagna una punizione in difesa.

1' Subito brivido. Rimessa laterale lunghissima di Dumfries, la palla rimane in area ma Turpin fischia un fallo di Dzeko.

1' Tutto pronto, si può iniziare! Fischia Turpin, primo pallone del match per l'Inter. Si riparte dallo 0-2 dell'andata per i nerazzurri.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa nerazzurra per l'Inter, maglietta rossonera per il Milan.

Dopo lo 0-2 dell'andata il Milan avrà 90 minuti per ribaltare l'esito di questa Semifinale di Champions League. Dopo solo sei giorni è di nuovo derby, qui si fa la storia! I rossoneri ritrovano Leao, i nerazzurri schierano lo stesso XI che all'andata ha meritato di vincere: statistiche e probabilità non sorridono al Milan, ma questo è il momento di dare l'anima in campo senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni! Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni di questo match storico, a prescindere di come andrà!

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic, Brozovic, Lukaku. All.: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli

Arbitro: Turpin (Francia)

Assistenti: Danos-Pages

Quarto ufficiale: Frappart

VAR: Brisard

AVAR: Millot