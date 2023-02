LIVE MN - Inter-Milan (1-0): gol di Lautaro

34' Gol dell'Inter. Corner di Calhanoglu, colpo di testa di Lautato che insacca in porta. Nerazzurri in vantaggio.

31' Giallo per Kalulu dopo un fallo su Lautaro.

28' Ancora Inter. Cross di Calhanoglu, colpo di testa di Lautaro e conclusione che si spegne sul fondo.

25' Dimarco calcia in porta direttamente dal corner, Tatarusanu smanaccia via con i pugni.

24' Destro di Barella da fuori area, deviazione di Gabbia e corner per l'Inter.

22' Lungo possesso palla dell'Inter. Milan chiuso nella propria metà campo.

18' Cross di Dimarco dalla sinistra, palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina in rimessa laterale.

15' Dzeko cade in area di rigore dopo un contatto con Gabbia, ma i due non si toccano mai. Massa lascia giocare.

12' Punizione Inter nella metà campo rossonera sulla corsia di destra. Cross in mezzo, Origi spazza via.

10' Ancora Inter! Cross in mezzo di Skriniar, Lautaro anticipa Kjaer di testa e sfiora il palo.

8' Ci prova Calhanoglu da fuori area, anche questa conclusione termina altissima.

6' TATARUSANU! Lautaro si gira in area dopo aver ricevuto da Mkhitaryan, mancino secco e paratone del portiere rossonero!

4' Milan molto compatto in difesa a chiudere tutte le linee di passaggio.

2' Destro potente di Lautaro dalla distanza, conclusione alta sopra la traversa.

1' Inizia il match! Primo pallone per l'Inter!

- La sfida fra Inter e Milan sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato da Bindoni e Imperiale. Il quarto ufficiale invece sarà Sozza. Al VAR ci sarà Mazzoleni con Fabbri AVAR.

- Attraverso al proprio profilo Twitter, l'ex attaccante del Diavolo, Andriy Shevchenko, ha voluto sostenere i rossoneri in vista del derby di questa sera con un messaggio: "Forza ragazzi! In bocca al lupo per stasera!", le parole dell'ucraino.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio San Siro dove questa sera Inter e Milan daranno battaglia in occasione del derby valido per la ventunesima giornata di Serie A. Occasione importantissime per la squadra di Pioli per uscire da un mese di gennaio molto buio: il successo, infatti, manca dal 4 gennaio a Salerno. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Džeko. A disp.: Cordaz, Handanovič; D'Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Bellanova, Brozović, Gagliardini, Gosens; Carboni, Lukaku. All.: S. Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Leão, Rebić. All.: Pioli.