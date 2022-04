LIVE MN - Inter-Milan (2-0): Mariani va al VAR per annullare il gol di Bennacer

77' Doppio cambio per l'Inter: fuori Bastoni e Perisic, dentro D'Ambrosio e Gosens. Problemi fisici per il difensore numero 95.

75' Cross di Leao per Giroud, Bastoni interviene ma lascia la palla a metà: Messias si avventa sul pallone ma di testa conclude in maniera imprecisa.

74' Cambio per l'Inter: fuori Calhanoglu, dentro Vidal.

73' Doppio cambio per il Milan: fuori Bennacer e Calabria, dentro Krunic e Gabbia.

71' Brahim Diaz scatenato, imprendibile a tutto campo. Arriva al limite e serve Theo a sinistra, il cross del francese però è impreciso. Sul ribaltamento del fronte grande intervento di Kalulu su Calhanoglu.

70' Doppio cambio per l'Inter: fuori Lautaro e Correa, dentro Dzeko e Sanchez.

68' Gol annullato per fuorigioco di Kalulu che secondo Mariani ha influito sulla visuale di Handanovic. Il portiere nerazzurro era rimasto però completamente immobile, come di consueto.

66' Gol strepitoso di Bennacer ma Mariani va al VAR.

65' Parte Bennacer, barriera. Punizione calciata malissimo, occasione sprecata.

64' Diaz tra le linee, dribbling e fallo conquistato. Punizione dal limite per il Milan.

61' Follia di Messias che perde un pallone incredibile in attacco e regala il contropiede all'Inter: Theo torna e chiude in velocità.

60' Forcing del Milan, ma le conclusioni dei giocatori rossoneri si infrangono sul muro nerazzurro.

58' Grande giocata di Brahim Diaz che lotta con Perisic e recupera palla in attacco: palla in mezzo, la difesa nerazzurra si rifugia in angolo.

56' Rossoneri che fanno enorme fatica a rendersi pericolosi in avanti nonostante i due gol da recuperare. L'Inter si chiude con efficacia e serenità.

53' Leao si mangia Calhanoglu in dribbling e parte in contropiede: palla a Kessie che incredibilmente scivola. Partita disastrosa dell'ivoriano.

51' Contropiede Inter con Lautaro: l'argentino entra in area e tiro, Maignan si rifugia in angolo.

50' Guizzo importante di Brahim che lascia sul posto Calhanoglu e chiede l'uno due a Giroud: Skriniar atterra fallosamente il numero 10 del Milan, ammonito.

48' Punizione Milan dalla trequarti. Batte Theo, Kessie spizza di testa: Handanovic blocca senza problemi.

46' Apertura incomprensibile di Leao per Messias, palla direttamente in fallo laterale.

46' Comincia la ripresa. Primo pallone per l'Inter.

- Doppio cambio per il Milan: fuori Saelemaekers e Tonali, dentro Messias e Brahim Diaz.

Primi quarantacinque minuti a due facce per i rossoneri: subito sotto con il destro al volo di Lautaro, cercano di gestire il pallone in attesa di un varco. L’Inter si chiude bene e fino alla mezz’ora il Milan non è mai pericoloso. Poi si accendono Leao e Theo e nascono i pericoli: Handanovic, Skriniar e Perisic salvano miracolosamente i nerazzurri. Nerazzurri che nel finale trovano il secondo gol, sempre con Lautaro: Correa lo serve in profondità, Tomori sbaglia il fuorigioco e l’argentino tutto solo in area batte un incolpevole Maignan.

47' Fine primo tempo.

46' Problemi per Bennacer che rimane a terra dopo aver inseguito a tutto campo Perisic. Dopo qualche secondo si riprende l'algerino.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Dopo aver sfiorato a più riprese il pareggio il Milan ora si ritrova sotto di due lunghezze. Rossoneri che continuano a pagare la grande imprecisione, purtroppo diventata un'abitudine, negli ultimi metri.

40' Gol dell'Inter. Lautaro a tu per tu con Maignan non sbaglia. Ancora una dormita di Tomori che lascia in gioco il centravanti argentino.

39' Percussione incredibile di Theo, che chiede l'uno due e si addentra in area: chiuso, mette in mezzo, arriva Kessie ma Perisic salva sulla linea.

35' Cross di Calhanoglu, allontana la difesa rossonera. Sulla respinta Barella prova il gran tiro al volo, alto sopra la traversa.

34' Decisione incomprensibile di Mariani: Theo fa un recupero fenomenale su Correa al limite, con l'argentino che sgambetta il terzino rossonero. L'arbitro inverte il fallo e ammonisce il giocatore del Milan.

33' Leao punta Darmian sulla fascia, lo salta di netto e viene abbattuto dal nerazzurro: ancora nessun giallo.

31' Milan ad un passo dal pareggio. Grande recupero di Tonali su Barella, il numero 8 la smista per Leao che va in area e la rimette in mezzo: arriva sempre Sandro col piattone, la conclusione a botta sicura viene deviata dalla schiena di Giroud. Occasione sprecata, che sfortuna.

30' Sul cross di Theo allontana la difesa, Saelemaekers prova la botta al volo e la colpisce molto bene dal limite: Handanovic si salva in qualche modo.

29' Fallo di Perisic in scivolata su Theo al limite dell'area. Proteste plateali del croato che addirittura va a muso duro con l'arbitro: Mariani sceglie di non estrarre nessun cartellino.

27' Milan vicino al gol con Leao! Recupero alto dei rossoneri, palla al portoghese che entra in area, va sul sinistro e spara sul piede di Handanovic. Poteva concludere meglio, palla in corner.

25' Leao prova a sfondare sulla sinistra con uno strappo in velocità: i nerazzurri lo triplicano e lo neutralizzano.

24' Leao prova ad approfittare di un'imprecisione della difesa nerazzurra, Handanovic però esce in tempo e allontana.

23' Rossoneri in difficoltà nella gestione della palla.

21' Grande recupero di Kalulu su Calhanoglu, poi il numero 20 nerazzurro commette fallo. Correa si innervosisce senza motivo e se la prende con Calabria, Mariani riporta la calma in campo.

20' Lautaro dribbla Kessie sulla trequarti, l'ivoriano lo stende. Punizione pericolosa per l'Inter. Ci prova Calhanoglu, palla sulla barriera.

19' Schema su punizione che non riesce, poi Theo recupera palla in attacco con Lautaro che si lascia andare: per l'arbitro è fallo.

18' Leao ne salta due a centrocampo, buttato giù da Barella: fallo. Poi Correa va addosso a Kessie a gioco fermo e finisce a terra. Sceneggiata dell'argentino abbastanza evitabile.

16' Ottimi scambi tra Kessie, Leao, Tonali e Giroud, con il francese che lancia il numero 79 in profondità: il controllo in area del centrocampista è però di quelli horror, e la palla termina fuori. Potenziale occasione sprecata.

14' Tiro di Calhanoglu da fuori, Calabria devia in angolo. Precedentemente Tonali era rimasto a terra per un pestone, uno "step on foot", di Skriniar. L'arbitro ha fatto continuare, sbagliando: l'intervento dello slovacco era sanzionabile anche con un cartellino giallo.

12' Contropiede Milan con Kessie e Saelemaekers: il belga serve in profondità il centrocampista, che da posizione defilata in area di rigore prova il tiro a sorpresa. Tiro forte ma palla che finisce solo sull'esterno della rete sul palo di un attento Handanovic.

9' Bello scambio dei rossoneri sulla trequarti avversaria, con la palla che arriva a Theo a sinistra: il cross del francese però è lento e impreciso. Nessun problema per la retroguardia avversaria.

8' Rossoneri che sembrano aver subito il colpo. Milan che ora tiene il possesso, l'Inter aspetta compatta pronta a ripartire. Inizio di partita davvero difficile.

6' Cross di Kessie dalla destra per Giroud, Skriniar chiude in angolo. Milan che tenta una timida reazione dopo la rete subita a freddo. Nulla di fatto sul corner.

4' Decade l'ipotesi dei supplementari: con questo gol dell'Inter la sfida verrà decisa, in un modo o nell'altro, nell'arco dei 90 minuti.

3' Gol dell'Inter. Lautaro Martinez con un destro al volo all'interno dell'area di rigore. Botta fortissima, nulla da fare per Maignan che aveva provato a deviare.

2' Primissimi calci del match, le due squadre si studiano.

1' Fischio d'inizio di Mariani, comincia il Derby! Il primo pallone di questa semifinale di ritorno è per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossonera per il Milan, classica maglia nerazzurra per l'Inter.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! È la sera del Derby della Madonnina, Inter e Milan si sfidano nella Semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata! Una partita caldissima ed attesissima, 90 minuti (o più), che valgono una finale e che potrebbero portarsi strascichi anche in campionato dove la lotta scudetto è più serrata che mai! Rimanete con noi e con il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match, dal primo minuto al fischio finale!

LE FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Correa, Martínez. A disp.: Radu; D'Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Ranocchia; Gagliardini, Gosens, Vecino, Vidal; Caicedo, Džeko, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.