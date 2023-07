live mn - JUV-MIL (0-0): primi minuti del match, il Milan prova a fare la partita

13' In questo momento del match Leao e Pulisic si sono invertiti di posizione.

12' Miretti salta con facilità Thiaw sul limite sinistro dell'area, mette in mezzo ma Reijnders e ben posizionato e spazza. Prima offensiva della Juve.

10' Cure mediche per l'inglese, che poi torna in campo. Tutto ok.

9' Si ferma Tomori, precedentemente caduto molto male dopo che Kean aveva fatto il classico "ponte" su un salto dell'inglese. Per essere un'amichevole i toni degli avversari sono fin troppo alti.

7' Ancora un fallo dei bianconeri, questa volta si Weah su Leao: il portoghese partendo da fermo lo aveva lasciato sul posto.

6' Maignan imposta come un regista e trova Theo a sinistra: il francese parte ma viene fermato in modo irregolare da McKennie. Juventus molto fallosa.

4' Milan che prova a sfondare a destra con Pulisic, per ora regge bene la difesa bianconera.

3' Intervento pericoloso ed evitabile di Weah che travolge Reijnders in scivolata. È un'amichevole, un po' di attenzione non guasterebbe.

2' Gol del Milan, ma è fuorigioco! Calabria recupera palla alto, imbuca bene per Pulisic, che da destra mette in mezzo per Leao. Lo statunitense era però oltre l'ultimo difensore al momento del passaggio del capitano rossonero, rete giustamente annullata.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per la Juventus

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa bianca da trasferta con i pantaloncini bianchi per il Milan, maglia bianconera con pantaloncini neri per la Juventus.

- Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Simon Kjaer sarà assente dalla sfida amichevole contro la Juventus perché impegnato in un lavoro specifico personalizzato post rientro dalle vacanze; il danese, infatti, fa parte di quei giocatori rientrati più tardi a causa degli impegni con la propria nazionale e deve seguire un programma di lavoro specializzato.

- Noah Okafor risulta assente da Juventus-Milan per una semplice gestione della sua preparazione: arrivato negli Stati Uniti da poco, lo svizzero ha svolto solo due allenamenti personalizzati e nessuno ancora con il gruppo squadra.

Amici e amiche di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti al Dignity Health Sports Center di Carson, Los Angeles. A brevissimo ci sarà il fischio d'inizio di Juventus-Milan, secondo match amichevole per i rossoneri sul suolo statunitense dopo quello contro il Real Madrid di qualche giorno fa. Oggi mister Pioli avrà l'occasione di provare una formazione che si avvicina molto a quella che dovrebbe essere la titolare nel corso della stagione. Quindi c'è davvero tanta curiosità di vedere i rossoneri in campo. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire l'andamento del match minuto per minuto!

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. A disp.: Daffara, Pinsoglio; Alex Sandro, De Winter, Huijsen, Rugani; Barrenechea, Kostić, Nicolussi C., Nonge; Iling-Junior, Milik, Soulé, Yildiz. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Simić; Adli, Pobega, Romero, Saelemaekers, Zeroli; Colombo, De Ketelaere, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Timothy Ford (USA).