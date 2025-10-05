LIVE MN - Juventus-Milan (0-0): si parte all'Allianz Stadium

Juventus-Milan (0-0): si parte all'Allianz Stadium
3' | Immediata la reazione della Juventus, con McKennie che non è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi una sponda di Jonathan David.
2' | Buona la prima iniziativa sulla sinistra di Bartesaghi, che dopo una percussione palla al piede ha trovato dentro l'area di rigore Fofana che non è riuscito ad indirizzare nel migliore dei modi la palla verso la porta di Di Gregorio.
1' | Si parte all'Allianz Stadium, è cominciata Juventus-Milan.
Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica e benvenuti all'Allianz Stadium!. Tra poco il Milan scenderà in campo contro la Juventus in un grande classico del calcio italiano per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Vincere per dare continuità ai 3 punti ottenuti contro il Napoli campione d'Italia, è questo l'obiettivo della squadra guidata da Massimiliano Allegri, che per la prima volta dopo 12 anni torna a Torino da avversario. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra i rossoneri e la Juventus. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
