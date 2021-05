LIVE MN - Juventus-Milan (0-3) - Tomori cala il tris

85' Ora il Milan prova a difendere un risultato importantissimo.

82' GOL GOL GOOOLLL!!! TOMORIII!!! Punizione dalla destra per i rossoneri: cross in mezzo e colpo di testa di Tomori, che non lascia scampo al portiere avversario.

81' Doppio cambio per il Milan: Dalot e Meite prendono il posto di Saelemaekers e Bennacer.

78' GOOOLLL!!! REBICCC!!! Che gol!!! Destro a giro da fuori e pallone all'incrocio: 2-0 per il Milan!

76' Ammonizione per Saelemaekers: era diffidato, salterà la gara col Torino.

74' La Juve chiude il Milan nella sua area di rigore. Ora i rossoneri faticano a uscire.

70' Problemi anche per Diaz, che lascia il campo: entra Krunic.

68' Tentativo con il sinistro di Cristiano Ronaldo: tiro forte ma impreciso. Rinvio dal fondo per il Milan.

67' Cambio per il Milan: Kulusevski al posto di Bentancur.

65' Infortunio al ginocchio per Ibrahimovic. Lo svedese esce dal campo: al suo posto Rebic.

60' Conclusione da fuori di Rabiot e pallone che finisce altissimo sopra la traversa.

58' ERRORE DI KESSIE!!! Tiro debole e centrale dell'ivoriano, Szczesny para e devia in angolo.

57' Calcio di rigore per il Milan e cartellino giallo per Chiellini.

56' Fallo di mano di Chiellini: Orsato va a rivedere al VAR. Le immagini sono chiare, il tocco è evidente.

53' Cartellino giallo per Chiesa.

51' La JUventus prova a spingere in questo avvio di secondo tempo.

46' Juve percolosissima. Tacco di Morata, inserimento e tiro di Bentancur: Donnarumma salva con una bella parata.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso Juve.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, un super gol di Brahim Diaz, che supera Szczesny con un destro a giro. Una rete meritata per quanto visto in campo. Dopo un buon avvio della Juve, infatti (Chiellini mette i brividi a Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d'angolo), i rossoneri guadagnano metri sul campo, creando più volte i presupposti per andare in rete. La gara è equilibrata e aperta: si preannuncia una ripresa altrettanto combattuta.

49' Fine primo tempo.

47' Attimi di "apprensione" per un possibile tocco col braccio di Diaz, ma Valeri convalida la rete dopo aver consultato il VAR.

46' GOL GOL GOOOLLL!!! BRAHIM DIAZ!!! Pallone in area per lo spagnolo, che controlla e calcia con il destro a giro: pallone all'incrocio!

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Theo Hernandez si invola verso la porta della Juve e calcia, ma la sua conclusione viene sporcata: para Szczesny.

41' Il gioco riprende.

39' Ibrahimovic perde sangue dopo uno scontro con De Ligt.

37' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Juventus.

36' Grande occasione per Theo Hernandez, che sfonda in area e mette in mezzo per il liberissimo Ibrahimovic: Alex Sandro salva la Juve con un grande intervento.

35' La partita va a folate. Ci sono tanti errori in campo.

30' Calcio d'angolo per la Juventus: cross in mezzo, uscita a vuoto di Donnarumma e occasionissima per Chiellini, che spedisce a lato. La porta era vuota.

26' Match combattuto allo Stadium.

21' Buona chance per il Milan. Diaz ha la possibilità di calciare dal limite, ma spara centralmente: blocca Szczesny.

18' Bell'azione del Milan, che poi va al tiro con Brahim Diaz: pallone alto sopra la traversa.

15' Partita molto tattica in questi primi quindici minuti.

11' Le due squadre si studiano.

9' Altro corner per la Juve: traversone in area, la difesa del Milan spazza via.

8' La Juve prova a prendere in mano le redini del match.

5' Angolo per la Juventus: cross dentro e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

4' Punizione dalla destra per la Juve: pallone dentro e tentativo di De Ligt, che calcia ma sbatte su Theo Hernandez.

2' Calcio d'angolo per la Juventus: cross in mezzo, Ibrahimovic spazza via.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Valeri: si parte! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casaca bianconera per i padroni di casa della Juve.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Allianz Stadium di Torino. I rossoneri affrontano la Juventus nella nella 35esima giornata del campionato di Serie A. È il match più atteso di questo finale di stagione, un vero e proprio scontro diretto per la Champions: in palio ci sono punti preziosissimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Dybala, Danilo, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Kulusevski. All.: Pirlo



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Tonali, Rebic, Hauge, Krunic, Meite, Leao, Mandzukic. All.: Pioli