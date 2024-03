live mn Lazio-Milan (0-0): il Var annulla un gol al Milan per fuorigioco

78' Cambio Lazio: esce Vecino ed entra Cataldi

76' Annullato un gol al Milan. Imbucata sulla sinistra per Leao che segna con l'aiuto di una deviazione laziale. Il gol, inizialmente convalidato, viene annullato per fuorigioco con l'ausilio del Var. Ammonito Immobile per proteste.

75' OCCASIONE LAZIO!! Nel cambio di fronte Isaksen semina il panico e mette dentro per Immobile: Kjaer anticipa sul più bello da pochi metri ma il pallone torna a Immobile che calcia fuori. Tutto da pochi passi

75' MIRACOLO DI PROVEDEL! Bel cross di Pulisic dalla destra, in area Loftus-Cheek gira al volo ma Provedel compie un miracolo

73' OCCASIONE MILAN! Bella imbucata di Calabria per Reijnders che tira forta in mezzo: pallone deviato e Okafor che non ci arriva per un soffio

71' Ed esce Adli, un po' spento: al suo posto Pioli manda dentro Okafor. Milan a trazione anteriore

70' Adli perde una sanguinosa palla ed è costretto a spendere il giallo sulla ripartenza della Lazio

66' Secondo cambio per la Lazio: fuori Zaccagni, al suo posto spazio a Isaksen

65' Bella costruzione rossonera con Adli e Loftus che apparecchiano per Giroud che con il piattone colpisce troppo debolmente e centrale

64' Doppio cambio per Stefano Pioli: entrano Calabria e Reijnders, fuori Florenzi (ammonito) e Bennacer

62' Lazio prova a sorprendere il Milan: Immobile colpisce debolmente con la testa

61' Ammonito Florenzi, era diffidato e salterà l'Empoli

61' Cambio nella Lazio, ora in dieci: esce Castellanos ed entra Immobile

57' ESPULSO PELLEGRINI! Secondo giallo in pochi minuti per il terzino della Lazio che si addormenta e viene anticipato da Pulisic che viene poi trattenuto e tirato giù da Pellegrini. Grandissime proteste dei biancocelesti che si lamentavano per Castellanos che era rimasto a terra dall'altra parte del campo. Ammonito Romagnoli nel parapiglia in mezzo al campo

56' OCCASIONE MILAN! Giroud trovato ancora sul secondo palo sugli sviluppi di un corner: il francese prova una girata complicata che rimbalza sul terreno e si invola sopra la traversa

54' Grande pallone recuperato da Adli al limite dell'area della Lazio: il francese poi viene fermato da un avversario in maniera sospetta ma regolare per Di Bello

50' Da una parte all'altra: il Milan si salva con Loftus-Cheek in area di rigore e scatta in contropiede. Pulisic si lancia in unco contro uno ma Pellegrini lo stende senza complimenti e si becca il cartellino giallo

48' Prova la soluzione dalla distanza Rafa Leao: il tiro finisce altissimo

46' Cross insidioso dalla sinistra di Leao: il pallone, sfiorato da Gila, non sorprende Provedel

46' Si riparte all'Olimpico: nessun cambio

FINE PRIMO TEMPO - Brutta prestazione del Milan in questo primo tempo, all'interno di un primo tempo non esaltante a livello generale ma molto nervoso. La Lazio parte meglio con una grande occasione per Vecino che fallisce clamorosamente da zero metri. Poi non crea troppi pericoli a Maignan che anzi rischia la frittata con Florenzi. Il Milan per il resto non trova spazio e non riesce a creare gioco, se non nel finale quando Pulisic trova il primo tiro in porta rossonero. Nel secondo tempo serve un deciso cambio di marcia

47' Dalla bandierina Giroud viene pescato solo ma la sua testata è imprecisa

46' PRIMO TIRO IN PORTA DEL MILAN! Grandissima cavalcata di Theo che ne salta tre della Lazio e apre per Pulisic: l'americano si accentra e prova la gran botta di sinistro che però viene alzata da Provedel in angolo

45' Un minuto di recupero

39' Ci prova Luis Alberto da fuori ma la conclusione non può impensierire Maignan

36' Il Milan prova lo schema da corner: lancio su Florenzi per il tiro al volo da fuori area ma il pallone non è perfetto. Poi la sfera cade dalle parti di Pulisic che prova la soluzione al volo che finisce altissima sopra la traversa. Pochi secondi dopo lo stesso Pulisic rimane a terra in uno scontro ginocchio contro ginocchio: per fortuna nulla di grave

35' Bella azione del Milan sull'asse Adli-Pulisic: il francese si inserisce sul settore di destra e crossa in mezzo. Pallone spazzato in angolo

32' Ripartenza del Milan con Pulisic che viene spinto per terra da Zaccagni al limite dell'area laziale: Di Bello non fischia

26' Gioco fermo per un minuto per un problema fisico a Gila

23' Ammonito Sarri per proteste

22' Florenzi batte la punizione: esecuzione brutta

20' Punizione molto interessante per il Milan dal limite dell'area: intervento in ritardo di Vecino su Loftus-Cheek

16' Prova a farsi vedere, timidamente, il Milan. Azione manovrata con Florenzi che va al cross: il pallone è un po' troppo alto e Giroud non riesce a colpire perfettamente di testa

12' CHE PASTICCIO TRA MAIGNAN E FLORENZI! Non si intendono il terzino e il portiere: retropassaggio del 42 che non aveva visto che il francese stava già intervenendo sul pallone. La sfera in qualche modo si allontana dall'area ma Maignan con la scivolata prende Castellanos, dopo aver preso il pallone... Grandi proteste biancocelesti all'indirizzo di Di Bello

10' Ci prova Castellanos da fuori: tiro centrale

8' Che occasione per la Lazio! Il Milan non perfetto su calcio d'angolo: il pallone arriva Vecino che tutto solo in mezzo all'area e a pochi metri da Maignan calcia fuori clamorosamente

7' Prime fasi di studio tra le due squadre

1' Si comincia all'Olimpico!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

- Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: Mandas, Renzetti, Casale, Hysaj, Ruggeri, Kamada, Andrè Anderson, Lazzari, Cataldi, Pedro, Immobile, Isaksen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma dove il Milan questa sera è ospite della Lazio, in una gara che aprirà la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri puntano alla vittoria che in campionato manca da due partite - Monza e Atalanta - e vogliono lanciarsi al meglio verso la doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga (7 e 14 marzo). Rimani con noi e segui il live testuale che vi racconterà la partita, azione per azione!