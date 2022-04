LIVE MN - Lazio-Milan (1-0): fine primo tempo...

- Un gol Immobile dopo 4' sta decidendo per ora il match tra Lazio e Milan. I rossoneri hanno provato in più occasioni a rendersi pericolosi, soprattutto grazie alle accelerazioni di Leao, ma per ora non sono riusciti ad andare in gol. Il Diavolo ha protestato anche per due episodi arbitrali: prima per la celta di Guida di ammonire e di non espellere Strakosha che ha preso il pallone con le mani fuori dall'area e poi per un fallo di mano piuttosto netto di Luis Alberto in area di rigore.

47' Fine primo tempo.

46' Azione infinita del Milan nell'area della Lazio, i rossoneri provano più volte la conclusione, ma alla fine guadagnano solo un angolo.

45' Due minuti di recupero.

44' Punizione per il Milan: tutti pensano ad un cross in area e invece Theo Hernandez prova a sorprendere Strakosha, che però riesce a deviare il pallone in tuffo sulla sua destra.

39' Proteste del Milan per un fallo di mano in area di Luis Alberto che ha il braccio piuttosto largo, ma Guida non concede il rigore.

37' Bel cross di sinistro di Calabria dalla fascia destra per Giroud che salta più in alto di Patric, ma non colpisce bene e Strakosha blocca.

32' Altra conclusione del Milan: questa volta Leao ci prova dalla distanza, ma anche questo tiro è troppo centrale e Strakosha blocca senza grossi problemi.

30' Il Milan recupera un bel pallone sulla trequarti della Lazio, Leao allarga per Kessie che calcia da ottima posizione, ma il suo sinistro è troppo debole e centrale.

29' Kessie trova bene Leao in area di rigore: il portoghese controlla, supera Lazzari e prova la conclusione, ma il suo sinistro finisce fuori.

26' Ammonito Tomori per un fallo in mezzo al campo su Immobile.

22' Grande ripartenza della Lazio con Felipe Anderson che si inventa un passaggio filtrante per Immobile, ma Maignan lo anticipa in uscita con i piedi fuori dall'area.

17' Occasione per il Milan: bello spunto sulla destra di Messias, cross in area per Giroud che colpisce di testa, pallone fuori di poco.

14' Rivedendo il replay lascia qualche dubbio la decisione di Guida di dare il giallo a Strakosha e non il rosso per l'intervento di mano fuori dall'area.

9' Tonali sul pallone: il numero 8 rossonero prova il destro a giro ma colpisce in pieno la barriera della Lazio.

8' Cartellino giallo per Strakosha che colpisce il pallone con le mani fuori dall'area. Punizione per il Milan dal limite.

4' GOL DELLA LAZIO!!! Spunto di Milinkovic-Savic sulla destra, cross in area per Immobile che anticipa Kalulu e mette dentro. Biancocelesti in vantaggio.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le due squadre hanno appena fatto il loro ingresso sul terreno di gioco: Lazio in campo con la consueta divisa celeste e i pantaloncini bianchi, mentre il Milan giocherà con la maglia rossonera e calzoncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Olimpico di Roma dove tra poco il Milan di Stefano Pioli affronterà la Lazio nel match valido per la 34^ giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere a tutti i costi per tornare in vetta alla classifica e continuare il suo cammino verso il sogno scudetto. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta la sfida e restare aggiornati su tutto quello che succederà tra biancocelesti e rossoneri. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

LAZIO: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Reina; Hysaj, Kamenović, Luiz Felipe, Marušić; Akpa-Akpro, Bašić, Cataldi, Romero; Cabral, Moro. All.: Sarri.

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Lazetić, Rebić. All.: Pioli.