LIVE MN - Lazio-Milan (1-1): fine primo tempo a Formello

Lazio-Milan (1-1): fine primo tempo a Formello
45' | Non c'è recupero. Termina qui il primo tempo tra Lazio e Milan. 1 a 1 all'intervallo.
43' | IL MILAN SBAGLIA IL RIGORE! Rigore calciato malissimo, centrale, debole da Mancioppi. Bravo Bosi a rispondere presente e negare la rete del vantaggio al Diavolo.
43' | Doppia ammonizione nella Lazio: Bordoni per il fallo su Mancioppi e Bosi per proteste.
42' | Calcio di rigore per il Milan per un intervento in ritardo di Bordoni su Mancioppi.
39' | Lancio in profondità di Tartaglia per Scotti. Bravo Bosi ad uscire e spazzare via il pericolo.
37' | Occasione Lazio con Ferrari, che a due passi da Bianchi mette la palla sul fondo. Un eventuale gol sarebbe però stato annullato per posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoceleste.
35' | La punizione di Plazzotta dal limite dell'area si stampa contro la barriera dei giocatori eretta dal portiere della Lazio.
34' | Calcio di punizione da posizione molto interessante per il Milan.
31' | OCCASIONE MILAN! Da posizione defilata Ossola ha lasciato partire una conclusione sul secondo palo che è stata deviata in calcio d'angolo da un difensore della Lazio.
25' | Fondamentale la chiusura di Zukic in tackle su Ferrari, che aveva preso velocità in ripartenza.
16' | GOOOOL DEEEL MILAAAAAAN! Quasi immediato il pareggio degli uomini di Giovanni Renna, con il solito capitan Filippo Scotti che si è preso sulle spalle la sua squadra mandando un grande segnale alla partita.
9' | GOL LAZIO! Subito padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Munoz su assist di Sulejmani.
1' | Si parte a Formello, è cominciata Lazio-Milan!
Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Quest'oggi il Milan Primavera di Giovanni Renna è ospite della Lazio di Francesco Punzi per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1. Parole d'ordine per l'U20 rossonera continuità, così da non staccarsi dal treno playoff che ad oggi dista appena 2 punti in classifica.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordoni, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi.
MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
