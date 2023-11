live mn - Lecce-Milan (0-2): gran gol di Reijnders, prima rete in rossonero! Poi colpisce un palo

44' Cartellino giallo anche per Ramadani dopo un intervento in ritardo su Okafor.

43' Fallo di Theo a centrocampo e giallo per il francese.

40' MAIGNAN!!! Cross di Strefezza dalla destra, Banda calcia a botta sicura a pochi passi dalla linea di porta e Maignan si supera con un intervento da fuoriclasse assoluto!

38' PALO DEL MILAN! Altra grande azione dei rossoneri, Reijnders si invola sulla destra che calcia a sorpresa sul primo palo colpendo il legno.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN!!!! Progressione per vie centrali di Reijnders che entra in area, sfrutta un ottimo movimenti di Giroud a liberare lo spazio, e desteo che passa tra le gambe di Falcone!! 0-2 Milan!

32' Ora prova a gestire il Milan per abbassare i ritmi altissimi del Lecce.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLL DEL MILAN!!!! Scambio sulla sinistra Theo-Okafor, il francese crossa in mezzo per un altro francese, Giroud, che anticipa Baschirotto e segna!! 1-0 Milan!

26' Ancora i rossoneri con Chukwueze che punta Dorgu, entra in area e cerca Giroud. Il francese anticipa Baschirotto che intervenendo lo butta a terra. Per Abisso non c'è nulla.

24' Occasione Milan. Theo recupera palla e serve subito Reijnders, l'olandese non calcia dal limite ma cerca un pallone complicato per Chukwueze che di testa mette alto.

23' Destro di Stefezza da lontano, blocca Maignan.

20' Doppia conclusione da fuori area di Chukweuze, entrambe le volte tiro bloccato da Dorgu.

18' Cross di Theo dalla bandierina, Falcone libera l'area con i pugni.

17' Ottima costruzione dal basso dei rossoneri, che arrivano ad ottenere un corner.

13' OCCASIONE MILAN! Krunic trova Pobega tra le linee, palla larga per Okafor che converge verso il centro, palla che torna a Pobega in area e mancino secco verso la porta sul quale Falcone è attento e para.

9' Infortunio per Leao, entra Okafor al suo posto. Primo cambio nel Milan.

6' Conclusione di Dorgu da fuori area, palla larga.

2' Subito Milan! Leao recupera palla sulla trequarti, accelerazione sulla sinistra, cross in mezzo per Reijnders ma l'olandese non ci arriva.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Via Del Mare, dove tra pochi istanti il Milan affronterà il Lecce di mister D'Aversa. Dopo un periodo negativo, i rossoneri sono tornati al successo con l'ottima vittoria in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una vittoria che dà sicuramente morale alla squadra di Pioli, che oggi affronterà un avversario complicato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Touba, Piccoli.



Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Pobega, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Romero, Musah, Bartesaghi.