LIVE MN - Lecce-Milan (1-0): autogol di Theo, rossoneri subito sotto...

10' Gran passaggio filtrante di Diaz per Pobega che calcia di destro contro Falcone. Sulla respinta del portiere del Lecce la palla arriva a Giroud che però calcia fuori.

5' Che occasione per il Lecce!!! Lancio in profondità per Di Francesco che per fortuna calcia a lato a tu per tu con Tatarusanu.

3' LECCE IN VANTAGGIO!!! Errore in impostazione di Kalulu, Di Francesco cross in area e autogol di Theo Hernandez nel tentativo di anticipare Blin.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono entrate in campo sotto il diluvio: il Milan giocherà con maglia e pantaloncini bianchi, mentre il Lecce indosserà la divisa giallorossa e i calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce dove tra poco scenderà in campo il Milan contro i padroni di casa nel match valido per la 18^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro la Roma e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino, la squadra rossonera vuole ripartire subito in campionato e proseguire la sua rincorsa al Napoli capolista. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra i giallorossi di Marco Baroni e la formazione milanista di Stefano Pioli. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali del match:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp.: Bleve, Brancolini; Lemmens, Gallo, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. All.: Pioli.