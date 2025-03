live mn Legnago-Milan Futuro (1-1): si riparte. Vos sostituito all'intervallo

53' Giallo a Fall per simulazione: più di un dubbio sulla decisione del direttore di gara

50' Il Milan inizia a mettere pressione nella metà campo avversaria: ci prova il nuovo entrato Malaspina con un tiro-cross che non sorprende Perucchini

45' Si ricomincia! Un cambio per parte. Nel Milan Futuro fuori Vos e dentro Malaspina. Nel Legnago entra Casarotti per Zanetti

FINE PRIMO TEMPO, LEGNAGO SALUS-MILAN FUTURO 1-1. Continua l'autosabotaggio del Milan Futuro che nel primo tempo della sfida salvezza contro il Legnago va in vantaggio poco dopo il quarto d'ora grazie a un grande gol di Omoregbe ma che nel finale di frazione si fa pareggiare, dal Salus appena rimasto in dieci uomini, dopo una colossale dormita di Vos. L'olandese è di gran lunga il peggiore in campo, al di là del regalo fatto ai padroni di casa. Ora serve pazienza e maturità per portarsi a casa i tre punti nella ripresa.

49' Si butta in avanti il Milan Futuro con il colpo di testa del solito Omoregbe che però è troppo debole

47' GOL LEGNAGO. Incredibile dormita di Vos che si fa rubare il pallone da Diaby al limite della propria area. Tutto solo davanti a Raveyre il calciatore del Legnago fa 1-1. E il Milan era in superiorità numerica...

45' Quattro minuti di recupero

43' Rosso diretto per il Legnago! Espulso Leoncini. Grave fallo di gioco su Omoregbe per l'arbitro che lo manda sotto la doccia. Rossoneri in vantaggio di un gol e di un uomo!

42' Bella combinazione Fall-Omoregbe che porta quest'ultimo al tiro dal limite: conclusione centrale

40' Ultimi cinque minuti di primo tempo

35' Tiraccio di Sia che svirgola malamente da fuori area il pallone allontanato dalla difesa veneta dopo un angolo rossonero

34' Si rivede il Milan in avanti con un interessante cross di Fall che viene tosto dalla disponibiltà di Sia sul più bello

32' Rimane a terra Quirini, vittima di un pestone. Per fortuna nessun problema serio per lui

29' Grossa ingenuità di Vos che a palla lontano cede alle provocazioni di un avversario, spingendolo: cartellino giallo

24' Ci riprova Omoregbe in velocità, sulla destra: questa volta nell'uno contro uno ha la meglio il difensore veneto

18' GOOOL DEL MILAAAAN!!! Bobby Omoregbe!! Con un grandissimo gol!! Come un fulmine, l'attaccante rossonero ha approfittato di una incomprensione del Legnago su calcio d'angolo ed è partito palla al piede praticamente dalla sua area, inseguito da tre avversari. Nessuno è riuscito a prenderlo e davnati a Perucchini ha dovuto solo depositare in rete. Vantaggio Milan, importantissimo!

13' Ci prova Bozzolan con l'inserimento di testa dalla sinistra ma che non trova la porta

10' Dopo un inizio incalzante, i ritmi si sono abbassati: i rossoneri cercano di fare la partita

6' Altra buona iniziativa dalla destra con Fall che crossa in mezzo ma Sia manca l'appuntamento con il pallone

1' SUBITO OCCASIONE MILAN! Grande stacco di Quirini su angolo ma super risposta di Perucchini. Intanto clamorosamente espulso un componente della panchina del Legnago: l'allenatore in seconda. Inizio frizzante

1' Iniziata la partita!

----

- Le formazioni ufficiali:

LEGNAGO SALUS (4-4-2): Perucchini; Zanetti, Tanco, Noce, Ruggeri; Leoncini, Bombagi, Diaby, Muteba; Basso Ricci, Svidercoschi. A disp.: Rigon, Berto, Koblar, Dore, Morello, Casarotti, Spalluto, Peschetola, Banse, Tonica, Ballan, Vitale, Franzolini. All. Bagatti

MILAN (4-3-3): Raveyre; Quirini, Minotti, Camporese, Bozzolan; Vos, Branca; Omoregbe, Sia, Fall; Magrassi. A disp.: Nava, Colzani, Hodzic, Malaspina, Alesi, D'Alessio, Magni, Paloschi, Turco, Zukic. All.: Oddo

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti allo stadio "Mario Sandrini" di Legnago dove tra pochi minuti, alle 15, comincerà la partita tra Legnago Salus e Milan Futuro, partita valevole per il 29° turno del girone B di Serie C. Partita cruciale per i rossoneri che saranno guidati per la prima volta dalla panchina dal nuovo tecnico Massimo Oddo. Novanta minuti cruciali per la zona salvezza, che non si possono sbagliare assolutamente. Segui la gara con il nostro live testuale: resta con noi!