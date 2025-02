live mn Mercato Milan: è fatta per Gimenez! Morata e Calabria ai saluti, Tomori vuole restare

12.25 - Davide Calabria, che è in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, è sempre più vicino al Bologna. Lo riferisce Sky che spiega che l'affare potrebbe chiudersi già nelle prossime ore, con il club emiliano che dovrebbe pagare un indennizzo ai rossoneri di circa due milioni di euro. La trattativa tra le due società è in fase di definizione.

12.16 - Il Milan ha messo gli occhi su Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 dell’Empoli, ma questo affare è legato all'eventuale partenza di Fikayo Tomori che però non sembra intenzionato ad accettare l'offerta del Tottenham. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito: "Il club rossonero ha gli occhi su Saba Goglichidze, difensore georgiano classe 2004 e di proprietà dell’Empoli. Un possibile affondo del Milan nei confronti del giocatore è però legato alla situazione Tomori. L’inglese avrebbe infatti pensato di rimanere a Milano, nonostante l’intesa verbale che c’è tra i rossoneri e il Tottenham. La sua eventuale partenza, aprirebbe però a Goglichidze. Il georgiano potrebbe però rappresentare una pista percorribile anche per la Juventus, dato che nelle ultime ore è saltato l’affare Danso. Potrebbe esserci, dunque, un vero e proprio duello di mercato per il difensore dell’Empoli tra rossoneri e bianconeri".

12.11 - Secondo quanto riferisce Sky, Alvaro Morata ha già lasciato Milanello dopo aver salutato tutti i compagni di squadra. L'attaccante spagnolo saluterà il Milan dopo appena sei mesi e si trasferirà al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto. C’è un’opzione che permette al club turco di allungare di un anno il prestito. L’obbligo resta a prescindere, a giugno 2025 o 2026. Il giocatore partirà oggi pomeriggio per raggiungere la Turchia.

12.02 - Santiago Gimenez è sempre più vicino al Milan e anticipa il suo arrivo anche attraverso i social. L'attaccante messicano, attualmente al Feyenoord, ha infatti commentato con un cuore il post Instagram di Fabrizio Romano, che forniva alcuni aggiornamenti sul suo trasferimento, ormai imminente, in rossonero.

11.15 - Viste le difficoltà per arrivare a Fikayo Tomori, che non sembra intenzionato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato, il Tottenham, che è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ha contatto Axel Disasi, giocatore in uscita dal Chelsea ha già un accordo con l'Aston Villa. Ora con l'inserimento degli Spurs dovrà essere il calciatore francese a prendere una decisione su quale sarà la sua prossima squadra. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

10.46 - I dettagli dell'accordo tra Milan e Galatasaray per Alvaro Morata: secondo quanto raccolto da TMW, nell’operazione in prestito con obbligo di riscatto c’è un’opzione che permette al club turco di allungare di un anno il prestito (l’obbligo resta a prescindere, a giugno 2025 o 2026). Morata firmerà già un contratto fino al 2029: al Milan andranno 10 milioni di euro più 3 di bonus finali, cifre che consentiranno al club di evitare una minusvalenze (l'ex Juve è a bilancio per 9,75 milioni).

10.30 - Con l'arrivo di Santiago Gimenez, atteso nelle prossime ore a Milano dopo che il Feyenoord ha accettato l'offerta del Milan, il club rossonero ha praticamente definito la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray. La partenza del centravanti spagnolo è prevista per il tardo pomeriggio di oggi: la fumata bianca è arrivata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Soldi utili proprio per alzare la proposta economica al Feyenoord e sbloccare l'arrivo di Gimenez. Lo riferisce TMW.

10.25 - Gianluca Di Marzio riporta questo aggiornamento sul proprio sito in merito al forte interesse del Tottenham per Fikayo Tomori: "La notte ha portato consiglio. Su un piatto della bilancia il ritorno in Premier League, dall’altra parte la permanenza al Milan. Fikayo Tomori ci ha pensato per qualche ora e ha deciso: vuole restare a Milano. Tra Milan e Tottenham un’intesa verbale c’era già: il club rossonero aveva aperto alla cessione del difensore inglese per una cifra intorno ai 25 milioni più bonus. Gli Spurs erano pronti ad accontentare le richieste del Milan: nella serata di venerdì i due club erano d’accordo sulle cifre, ma in attesa della decisione di Tomori. Il difensore classe ’97 si è preso una notte di tempo per scegliere, e il verdetto ha i colori del Milan".

10.23 - Il Milan ha chiuso la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez. Lo scrive su X Matteo Moretto che riporta anche le cifre dell'affare che porterà l'attaccante messicano in rossonero: "È fatta per Santiago Giménez al Milan. Accordo totalmente chiuso. Al Feyenoord una cifra che tocca quota 35 milioni di euro bonus compresi più % su futura vendita. L’attaccante messicano è atteso a Milano nelle prossime ore".

10.00 - Il Milan è al lavoro per chiudere già nella giornata di oggi la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez (32 milioni di euro pù bonus). Ma il mercato in entrata del Diavolo potrebbe non finire con il centravanti messicano: i dirigenti rossoneri, infatti, discuteranno ad oltranza anche di Joao Felix, attaccante in uscita dal Chelsea. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi potrebbe essere una giornata molto importante sul fronte del giocatore portoghese in quanto è atteso a Milano il suo agente Jorge Mendes che avrà un incontro con il Milan. Il Diavolo, che punta a prenderlo in prestito fino a giugno,

09.38 - Il Milan è sempre più vicino a Santiago Gimenez, centravanti messicano classe 2001: la lunga trattativa tra il club rossonero e il Feyenoord si sta finalmente per chiudere, tanto che già nella giornata di oggi il giocatore è atteso a Milano per svolgere poi le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Lo riferisce Gianluca Di Marzio su X.

09.35 - Sembrava tutto fatto per la cessione in prestito per 18 mesi di Francesco Camarda al Monza e invece nelle ultime ore questo affare sarebbe stato messo in stand-by da Zlatan Ibrahimovic che non vorrebbe privarsi del giovane talento nato e cresciuto nel settore giovanile milanista.

09.23 - Dopo tanti anni nel settore giovanile rossonero e undici stagioni ufficialmente in rosa, Davide Calabria è pronto a salutare il Milan: nelle prossime ore, infatti, il terzino italiano lascerà il club di via Aldo Rossi a titolo gratuito e si trasferirà al Bologna.

08.59 - Matteo Moretto ha parlato così su X della trattativa tra Milan e Tottenham per Fikayo Tomori: "Il Milan preme per la cessione di Fikayo Tomori al Tottenham. Il club rossonero ha dato il via libera agli Spurs di negoziare con il difensore inglese. Ad oggi Tomori NON ha ancora accettato la destinazione. Milan e Tottenham hanno impostato la trattativa sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi".

08.00 - Da settimane il primo obiettivo è sempre Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che non è mai stato così vicino al Diavolo come in questo momento: è stata una lunga trattativa, ma oggi dovrebbe essere finalmente definita. Poi i rossoneri proveranno a chiudere anche un altro colpo in avanti, cioè Joao Felix. Per il messicano il Milan ha messo sul piatto 32 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Si attende ora solo l'ok definitivo del Feyenoord, poi il giocatore messicano volerà a Milano per le visite mediche di rito la firma sul suo nuovo contratto. Non appena verrà definito questa operazione, ci sarà anche il via libera del Diavolo per la partenza di Alvaro Morata per la Turchia dove lo aspetta il Galatasaray.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale e tra i club più attivi c'è sicuramente il Milan che è al lavoro sia in entrata che in uscita. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno nella giornata di oggi. Restate con noi!!!