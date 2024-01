live mn - MIL-ATA (0-0): fischio d'inizio, si comincia!

vedi letture

9' Sgasata di Jimenez a sinistra, Scalvini lo contiene e poi conquista un fallo laterale vicino la bandierina. Lo spagnolo si sta proponendo molto.

6' Cross di destro dalla trequarti di Jimenez, Musah viene anticipato all'ultimo in area da Ruggeri.

5' Ritmi alti, entrambe le squadre schierate bene in campo. Avvio di match di studio.

3' Prima uscita palla al piede interessante del Milan che porta allo scatto a sinistra di Jimenez. Lo spagnolo viene però fermato da Holm in fallo laterale.

2' Milan che inizialmente si schiera con un 3-4-3. Musah a tutta fascia a destra, Calabria tra i tre centrali con Gabbia e Theo.

1' Fischio d'inizio, si parte. Primo pallone del match per l'Atalanta.

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossonera per il Milan, maglia bianca da trasferta per l'Atalanta.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Quarti di finale di Coppa Italia, gara secca, il Milan di Stefano Pioli affronta l'Atalanta di Gasperini. Rossoneri che devono riuscire a dare continuità alle ultime prestazioni positive tra Serie A e Coppa per approdare alle Semifinali e dare un senso più che positivo alla stagione. Pioli effettua tre cambi rispetto ad Empoli: dentro Gabbia, Jimenez e Jovic. Gasperini si affida ancora a De Ketelaere, al ritorno a San Siro. Chi passa stasera trova la Fiorentina in Semifinale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Kjær, Simić, Terracciano; Adli, Romero, Zeroli; Giroud, Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Mirančuk, Koopmeiners; De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Tolói, Zappacosta, Zortea; Adopo, Pašalić; Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.