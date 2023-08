live mn - MIL-BAR (0-1): Reijnders sbaglia un gol fatto

84' Altri cambi per il Barcellona: fuori Balde, Garcia ed Araujo, dentro Valle, Garrido e Faye.

81' Subito Bartesaghi miracoloso. Follia di Kjaer che perde palla in difesa, il Barcellona entra in area con Balde che mette in mezzo per Ansu Fati: il numero 10 va a botta sicura ma il neoentrato rossonero salva tutto in scivolata.

80' Cambio anche per il Milan: esce Theo, entra Bartesaghi.

80' Cambio per il Barcellona: esce Romeu, entra Casado.

75' Reijnders fa e disfa. Recupero palla alto del numero 14, palla a Leao che ubriaca Dest e mette in mezzo: Reijnders, tutto solo, sbaglia un rigore in movimento a porta vuota. Che errore inspiegabile.

74' Bello scambia Leao-Theo, con il francese che conduce palla e serve Rafa al limite. Si difende bene il Barcellona, il Milan non capitalizza.

72' Cambi per il Milan: dentro Romero, Pobega, Kjaer e Colombo. Escono Pulisic, Krunic, Thiaw e Giroud.

71' Cambio di gioco di Thiaw per Leao, Rafa punta Dest e mette in mezzo un pallone interessante su cui non arrivano né Giroud né Pulisic.

67' Cambio per il Barcellona: escono Raphinha e Kounde, entrano Yamal e Dest.

66' Bella imbucata di Reijnders per Kalulu, che mette in mezzo una palla interessante. Giroud la stoppa ma poi si perde sul più bello. Sulla ripartenza il Barcellona trova il gol con Araujo, ma è fuorigioco.

65' Altra chiusura di Tomori, questa volta su Ansu Fati.

64' Cambio per il Milan: esce Florenzi, entra Kalulu.

63' Ottima chiusura di Tomori su Araujo in area di rigore. Bella gara dell'inglese, il migliore della difesa senza ombra di dubbio.

60' Milan un po' spento dopo il vantaggio del Barcellona.

58' Brutta scorrettezza di Balde che fa volontariamente ponte su uno stacco di Pulisic, che perde l'equilibrio e cade male. Brutto gesto del terzino blaugrana.

57' Buco clamoroso di Thiaw su Lewandowki, il polacco però non ne approfitta da posizione favorevolissima e scema l'azione del Barcellona.

55' Gol del Barcellona. Ansu Fati super agilmente Florenzi, rientra sul destro e la piazza letteralmente sotto l'incrocio. Imparabile per Maignan, 1-0 Barca.

50' Ancora Leao vicino al gol con un tiro alla Del Piero praticamente da fermo: la palla scende e sfiora l'incrocio. Bel tiro.

49' Bella uscita palla al piede del Milan sulla destra con scambi precisi tra Thiaw, Loftus e Pulisic. Lo statunitense prova il cross per Giroud ma viene stoppato.

47' Grande apertura di Krunic per Pulisic, lo statunitense controlla bene in area ma Balde è molto rapido nell'intervenire.

46' Al via la ripresa, primo pallone per il Milan.

- Cambi per il Barcellona: fuori Marcos Alonso, Lopez, Pedri, Torres ed Abde, dentro Balde, de Jong, Sergi Roberto, Lewandowski e Ansu Fati.

Xavi pochi giorni fa si era lamentato dei ritmi "anomali" dell'Arsenal in amichevole, oggi il suo Barcellona fa lo stesso: i blaugrana iniziano il campionato 8 giorni prima dei rossoneri e si vede. Avvio con il piede schiacciato sull'acceleratore per i catalani, ma il Milan regge e con il passare dei minuti esce fuori. Nella fase centrale del primo tempo buon giro palla degli uomini di Pioli, con le azioni più pericolose che arrivano dopo un recupero alto. Due le occasioni più ghiotte in questa prima frazione, una per parte: un palo di Kounde dopo un corner e una sgasata di Leao che ha mandato nel panico tutta la difesa di Xavi, con Inaki Pena che ha salvato tutto. Ritmi alti e gara "vera", il Milan non sta sfigurando. 4-3-3 che ha bisogno ancora di rodaggio, ma la sensazione è che ci sia davvero tanta carne al fuoco: sta a Pioli arrivare ai fatidici 52 gradi al cuore.

45' Fine primo tempo.

45' Altra parata di Maignan su un colpo di testo ravvicinato di Araujo dopo un corner.

45' Ammonito Reijnders per un fallo ad inizio azione.

44' Si accende Leao che parte da centrocampo, punta Kounde, lo brucia, entra in area e di punta tenta di beffare Pena: il portiere del Barcellona si oppone bene e para.

43' Bel giro palla Milan che si conclude con un cambio di gioco interessante di Theo per Loftus-Cheek; il centrocampista inglese manca l'aggancio per un soffio, sarebbe stato solo.

40' Errore in uscita di Tomori, il Barcellona lancia subito Ferran in area: Maignan ferma tutto con un'uscita super.

36' Maignan fa il regista e trova Leao con un lancio di 60 metri. Rafa stoppa e allarga per Loftus che si è inserito: l'inglese prova la botta da fuori, deviata. Facile per Inaki Pena.

35' Ci prova Alonso da fuori dopo la solita azione personale di Abde: palla al lato.

32' Raphinha punta Theo, il terzino resiste e si rifugia in angolo. Tanti duelli in quella zona del campo, per ora regge bene Theo.

29' Ammonito Loftus-Cheek per un intervento duro su Raphinha. Il centrocampista rossonero prende la palla ma entra in maniera troppo irruenta sul brasiliano.

28' Reijnders batte il corner, Pena esce così così ma tocca quel tanto che basta per allontanarla. Brivido.

27' Dopo un avvio in apnea ora in campo c'è un Milan più sereno ed intraprendente.

26' Ripartenza Milan con Loftus-Cheek, Oriol Romeu lo spinge e il numero 8 rossonero travolge Marcos Alonso. L'arbitro redarguisce il centrocampist inglese.

23' Milan ancora pericoloso con Tijjani Reijnders. Cambio di gioco di Florenzi, l'olandese controlla e rientra sul destro: tiro-cross molto insidioso che però non trova nessun rossonero in area.

21' Tiro improvviso e violento di Raphinha da lontano, Maignan si fa trovare pronto e devia in angolo.

18' Bella azione del Milan. Recupero alto, scambi nello stretto tra Loftus, Giroud e Reijnders, con il numero 14 che si trova a tu per tu con il portiere in posizione defilata: tiro ad incrociare, Pena devia in angolo.

16' Bella imbucata di Pulisic per Loftus-Cheek, che dal lato destro dell'area mette in mezzo: palla spazzata in fallo laterale dalla difesa blaugrana.

14' Milan con le gambe molto pesanti, Barcellona molto più in palla. I differenti momenti della preparazione si vedono tutti.

11' Palo del Barcellona! Pazzia di Pulisic che non spazza in area, Kounde recupera e va a botta sicura: palo! Sulla respinta salvataggio miracoloso di Tomori sulla linea di porta.

9' Barcellona vicino al gol su corner. Batte Raphinha, Araujo anticipa Thiaw ma il suo colpo di testa trova pronto Maignan.

8' Bella giocata di Pulisic che da fermo brucia Marcos Alonso. Il terzino lo trattiene in modo vistoso, ammonito.

6' Milan un po' in difficoltà, i rossoneri devono ancora trovare le misure soprattutto in ripartenza.

4' Inizio scoppiettante dei blaugrana, che recuperano palla più volte nella metà campo del Milan. Raphinha tenta l'azione personale in area ma si lascia andare ad una simulazione abbastanza evitabile.

2' Pressione molto alta del Barcellona in questo avvio di gara, il Milan chiamato già ad un'uscita palla al piede dalla difesa impeccabile.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Barcellona.

- Con Calabria assente tocca a Theo Hernandez indossare la fascia di capitano.

- Squadre in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca per il Barcellona.

Amici e amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti e benvenuti all'Allegiant Stadium in Nevada (USA). Qui i rossoneri giocheranno l'ultima amichevole statunitense affrontando il Barcellona di Xavi. Dopo Real e Juve un altro test importante, con Pioli che schiera quella che dovrebbe essere la formazione tipo ad oggi. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Kalulu, Kjær, Simić; Adli, Pobega, Romero, Saelemaekers, Zeroli; Colombo, De Ketelaere, Traorè. All.: Pioli.

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Kounde, García, Araujo, M. Alonso; Pedri, Romeu, Fermín; Raphinha, F. Torres, Abde. A disp.: Astralaga, Ter Stegen; Balde, Casadó, Christensen, Dest, Dembelé, de Jong, Fati, Faye, Garrido, Gavi, Gündoğan, Kessie, Lenglet, Lewandowski, Martínez, S. Roberto, Valle, Yamal. All.: Xavi.

Arbitro: Alex Chilowicz (USA).