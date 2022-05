LIVE MN - Milan a Red Bird: a breve l'ufficialità del signing. Incontro a cena tra Cardinale e la dirigenza rossonera

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti!

È una giornata importantissima per la storia del Milan: in queste ore, infatti, il Club rossonero passerà ufficialmente nelle mani di Red Bird, fondo americano di Gerry Cardinale, grazie ad un'offerta da 1.3 miliardi di euro recapitata ad Elliott, il quale, comunque, resterà in società con una quota di minoranza.

La redazione di MilanNews.it vi propone il live con tutte le notizie più importanti della giornata su questo tema.

23.15 - Secondo quanto raccolto dallla redazione di Milannews.it,dopo l'incontro con Scaroni, Furlani e Gazidis in un noto hotel di Milano, Gerry Cardinale si è recato a cena in un ristorante in zona Duomo con Gazidis. Sono attesi nella giornata di domani i comunicati ufficiali che daranno il via alla nuova era Redbird per il Milan.

20.38 - Secondo quanto raccolto dallla redazione di Milannews.it, è terminato l'incontro tra Gerry Cardinale, Scaroni, Furlani e Gazidis in un noto hotel di Milano. Queste le immagini.

20.25 - Nell'incontro in un noto hotel milanese, terminato pochi minuti fa, Gerry Cardinale ha incontrato Scaroni, Gazidis e Furlani. Attesa l'ufficialità del passaggio per la giornata di domani

19.45 | Milan, Gerry Cardinale è arrivato in città

In attesa delle comunicazioni ufficiali, che dovrebbero arrivare nella giornata di domani, Gerry Cardinale è arrivato in città.

Il proprietario di RedBird, che ha trovato con Elliott (verosimilmente ieri il signing) un accordo per circa 1,3 miliardi di euro per diventare l'azionista di maggioranza del club rossonero, si trova attualmente a Milano, pronto a far iniziare una nuova era al Diavolo fresco vincitore di Scudetto.

18:10 | C&F - Milan, anche Blue Skye potrebbe rimanere nella struttura societaria

Stando a quanto riportato da calcioefinanza.it non solo Elliott ma anche Blue Skye potrebbe rimanere nella struttura societaria rossonera dopo il passaggio delle quote di maggioranza a RedBird.

Secondo C&F la scoietà di D'Avanzo e Cerchione punterebbe a rimanere nel capitale del Milan tramite il 4,27% della Project Redblack (società che controlla il 100% di Rossoneri Sport Investment Sarl, che a sua volta controlla il 99,93% del Milan).

16:50 | Elliott resta nel CdA rossonero

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'acquisizione del Milan da parte di Red Bird comprende, comunque, la presenza di uomini di Elliott all'interno del nuovo consiglio d’amministrazione del Milan, che prenderà vita a seguito del passaggio di proprietà: "tra i tre ci sarà sicuramente Gordon Singer, Stefano Cocirio – già presente nel CdA attuale –, analista finanziario per conto di Elliott e che in passato ha lavorato per il Credit Suisse e per Banca Imi. Infine, sarà parte del nuovo CdA anche Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott".

14:49 | Il Sole 24 Ore specifica la valutazione del Milan

Con il comunicato ufficiale atteso per domani, Il Sole 24 ore riporta che "dovrà essere specificato anche il valore economico dell'affare: il portale online del giornale economico-finanziario alza l'asticella della valutazione del club a 1,8 miliardi di dollari, al cambio sono 1,68 miliardi di euro. Quanto a Elliott, troverebbero conferma le indiscrezioni secondo cui il fondo della famiglia Singer manterrà una quota minoritaria delle azioni del club rossonero".

14:44 | Scaroni parla anche del futuro di Maldini

Nel corso del suo intervento presso l'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, si è così espresso anche sul futuro di Paolo Maldini: "Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta".

14:40 | MN - Firme arrivate ieri

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le firme tra Red Bird e Elliott per l'acquisizione del Milan sono arrivate nella giornata di ieri. Il signing verrà poi uffficializzato domani con un comunicato.

14:33 | Conferme da Reuters e Bloomberg

Le due note agenzie internazionali Reuters e Bloomberg hanno confermato che Red Bird, fondo di proprietà di Gerry Cardinale, ha raggiunto l'accordo con Elliott sulla base di 1.3 miliardi di euro per l'acquisizione del Milan, Club 19 volte Campione d'Italia e 7 volte Campione d'Europa.

14:25 | Parla Scaroni, attuale presidente del Milan

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a Radio Cor, agenzia de Il Sole 24 Ore, parlando a margine dell'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, in corso a Firenze, sulla cessione del Club: "Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprietà chiara perché questo agevola la vita a tutti".

13:58 | Il valore d'impresa del Milan

Nella cifra d'acquisto del Milan ha certamente contribuito la grande crescita che il valore d'impresa del Club rossonero ha avuto nel 2022. Secondo quanto riportato da SkySport attraverso "The European Elite", infatti, il Milan ha un valore di 578 milioni di euro; nel 2021 (anno della pandemia), il Club valeva 427 milioni di euro, inferiore ai 526 del 2020, ai 555 del 2019, ai 514 del 2018 e ai 547 del 2017. In Europa l'AC Milan è il Club che ha registrato nell'annata in corso la crescita più alta.

13:12 | MN - Annuncio ufficiale in arrivo domani

Come appreso da MilanNews.it, l'annuncio ufficiale dell'avvenuto signing tra Red Bird e Elliott per l'acquisizione del Milan arriverà nella giornata di domani.

12:43 | Arriva la conferma dell'ANSA

Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

12:38 | MN - Accordo preliminare firmato: Red Bird sarà il nuovo proprietario del Milan

Red Bird mette le mani sul Milan. L’arrivo a Milano di Gerry Cardinale previsto per oggi è il penultimo step verso la nuova proprietà rossonera. Stando a quanto verificato da MilanNews.it, il rituale del signing è già avvenuto (probabilmente nei giorni scorsi) il che sta a indicare l’inizio del nuovo percorso della terza proprietà straniera del Milan, la seconda americana nel giro degli ultimi quattro anni. Annuncio ufficiale nelle prossime ore, molto probabilmente domani.