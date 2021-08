LIVE MN - Milan, Adli ha firmato. Rossoneri su Messias

00.11 - Incontro a tarda notte tra Milan e Crotone per provare a chiudere per Junior Messias, questo l'ultimo aggiornamento di Gianluca Di Marzio sul suo profulo Twitter: "Messias al Milan, incontro ancora in corso per chiudere: le cifre attuali sono prestito a 3M con diritto riscatto tra i 5 e i 6 milioni".

23.45 - Stando a quanto riportato su Twitter da Nabil Djellit, giornalista transalpino di France Football, ci sarebbero dei dialoghi in corso tra Milan e Napoli, con i rossoneri che avrebbero offerto ai partenopei tre milioni di euro per il prestito oneroso dell'algerino Adam Ounas.

23.37 - Stando a quanto scrive il giornalista di Sportitalia Luca Cilli sul proprio profilo Twitter il Milan in questo momento è indirizzato su Messias del Crotone. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito oneroso ad 1 milione e diritto di riscatto a 5-6 milioni di euro.

23.34 - Dopo aver ricevuto il no del Brest per Faivre il Milan è tornato con forza su Messias del Crotone. In diretta su Sky Sport 24 il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sulle trattative tra i due club: "Incontro in corso tra i due club per definire Messias". Secondo il collega di Sky il Milan vorrebbe impostare l'operazione con un prestito con diritto di riscatto.

23.24 - Stando a quanto documentato dal nostro inviato a Casa Milan, in questi istanti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lasciato Casa Milan dopo la firma sul contratto del francese Yacine Adli (anche lui ha lasciato la sede poco fa). In queste ore possibile incontro col Crotone per parlare di Messias.

23.13 - Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 a breve ci sarà un incontro tra Milan e Crotone per chiudere Messias. Il club rossonero vorrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto.

22.10 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Yacine Adli è appena arrivato a Casa Milan. Dopo aver svolto tutti gli iter medici in giornata ora il giocatore francese è in sede insieme alla dirigenza per firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni: arriva dal Bordeaux a titolo definitivo e rimarrà in prestito per un anno nel club francese.

21.30 - Con Faivre che sembra essere definitivamente sfumato, il Brest ha deciso di non accettare l'offerta dei rossoneri per il fantasista francese, continua il lavoro della dirigenza del Milan per provare a regalare a mister Pioli un nuovo giocatore per la trequarti. Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter parla di un nuovo contatto per Messias del Crotone in questi minuti: "Milan-Messias: contatto ora".

20.50 - Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse della Sampdoria per Samu Castillejo: "Il contatto telefonico c'è stato tra Massara e Faggiano, i problemi sono l'ingaggio del giocatore e la richiesta del prestito oneroso da parte del Milan. Sul giocatore c'è anche la Real Sociedad".

20.40 - Il giornalista Paul Hirst, firma del Times Sport, ha rivelato un retroscena di mercato riguardante Bernardo Silva e il Milan. Secondo il collega inglese il Milan aveva fatto un'offerta al giocatore la scorsa settimana, notificata al portoghese dal suo agente Jorge Mendes, ma a quanto pare il forte centrocampista non è interessato ad un possibile trasferimento in rossonero. A questo punto del mercato è molto probabile che Silva rimanga al Manchester City.

20.05 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Yacine Adli ha terminato l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Finito quindi l'iter di visite e controlli per il giovane francese, che a breve è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni prima del ritorno in Francia. Adli infatti rimarrà al Bordeaux in prestito per la prossima stagione.

19.48 - È saltata la trattativa tra il Milan e il Brest per il trasferimento di Romain Faivre in rossonero. Dopo giorni di contrattazioni, dove i rossoneri hanno cercato di arrivare ad un punto d’incontro con il club francese, termina anche questa pista di calciomercato che è deflagrata per due motivi.

Il primo è legato alla mossa, assai azzardata, da parte del giocatore di non presentarsi al raduno del Brest di venerdì pomeriggio per partire alla volta di Strasburgo. Una decisione che ha fatto imbestialire la dirigenza alsaziana, ma anche allenatore e compagni. Faivre era convinto di aver fatto una giocata decisiva a favore del Milan, ma in realtà ha solo complicato le cose visto che anche la dirigenza rossonera aveva capito che le acque si erano inquinate.

Poi c’è il lato economico, con il Brest che ha sempre tenuto alta la barra della richiesta (prima 18, poi sceso a 15 più bonus) mentre il Milan ha fatto una prima offerta da 10 milioni poi salita a 12 + 3 di bonus. Un insieme di fattori che hanno fatto sì che Faivre, che adesso sarà sanzionato dal Brest per il suo ammutinamento, rimanga a giocare in Ligue 1. A meno che, nelle prossime ore, non cambino clamorosamente le carte in tavola.

19.30 - Secondo quanto documentato da Gianluigi Torre, inviato per Milannews.it alla Clinica La Madonnina, Yacine Adli ha terminato le visite mediche. Ora il centrocampista francese si dirigerà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva.

19.25 - Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Brest non ha accettato l'offerta del Milan per Faivre. La decisione del club francese è quella di non vendere il calciatore pertanto il Milan dovrà virare su altri obbiettivi.

19.10 - Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il ds del Crotone Ursino ha parlato dell'interesse del Milan per Messias. Queste le sue parole: "Messias è richiesto da 2-3 club importanti. Il Milan non ha proseguito i discorsi dopo un interesse iniziale per il giocatore"

18.30 - A poche ore dalla conclusione del mercato continua la ricerca del Milan per un innesto sulla trequarti. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club rossonero, poco fa, ha fatto un tentativo per Miranchuk dell'Atalanta. La trattativa è molto difficile ma il club orobico non ha chiuso del tutto alla cessione del russo.

18.20 - Intervenuto con un annuncio sul proprio sito ufficiale, il Milan ha ratificato l'accordo con Tiemouè Bakayoko. Questo il contenuto del comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko dal Chelsea FC.

Nato a Parigi il 17 agosto 1994, Tiémoué Bakayoko nella sua carriera da professionista gioca con Rennes, Monaco, Chelsea, Napoli e torna al Milan dopo aver già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019 collezionando 42 presenze e 1 gol"

17.50 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, sono terminate le visite mediche di Chaka Traorè. Il giovane talento proveniente dal Parma ha sostenuto i test fisici alla Clinica La Madonnina e presto sarà un nuovo giocatore rossonero.

17.08 - Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Brest Michel Der Zakarian ha risposto ad alcune domande su Faivre in maniera molto piccata. Queste le sue parole: "Faivre? Non parlo di Faivre. Ne ha parlato Lorenzi. Non parlo di chi non è qui. È tutto, è tutto!"

16.39 - Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, continua la trattativa tra il Milan e il Brest per Romain Faivre con contatti continui tra le due società. Entro la giornata odierna è attesa una risposta del Brest riguardo l'offerta rossonera ma per ora la società francese fa muro. Il club transalpino, infatti, è indispettito dall'atteggiamento del giocatore che non si è presentato in ritiro per la gara con lo Strasburgo. Faivre vuole il Milan e il club rossonero sta cercando la quadra per portare a termine l'operazione. Nel caso la risposta del Bresta tardi ad arrivare, non è escluso che il club rossonero vada su altri profili.

16.12 - Yacine Adli è arrivato in questi istanti alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche.

16.10 - Colpo di mercato quasi sul gong per il Bayern Monaco. Marcel Sabitzer passa ai campioni di Germania, ceduto a titolo definitivo dal Lipsia per circa 15 milioni di euro. Il centrocampista austriaco, che piaceva anche al Milan, firma un contratto fino a giugno 2025.

15.37 - Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Yacine Adli è appena atterrato all'aeroporto di Linate. Il centrocampista francese, che verrà acquistato a titolo definitivo dal Milan che lo lascerà poi in prestito per un anno al Bordeaux, si recherà ora alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche con i rossoneri.

15.20 - Chaka Traore, centrocampista classe 2004 che il Milan ha preso dal Parma per 600mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, è arrivato qualche minuto fa alla clinica La Madonnina e ora sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il club rossonero.

15.14 - Confermate le voci che sono arrivate poco fa da Footmercato sul tentativo fatto dal Milan per arrivare ad Adam Ounas esterno offensivo azzurro. Il tentativo è stato effettuato stamattina, prima delle 12, una telefonata per sondare la disponibilità. Il Napoli è stato ferreo: la richiesta di 18 milioni più bonus, al punto da sfondare il muro dei 20 milioni. Ulteriore conferma che per Spalletti la presenza di Ounas è importantissima, come dichiarato recentemente dall’allenatore, e soltanto una grande offerta potrebbe modificare gli scenari. Offerta che evidentemente non è arrivata. (alfredopedulla.com)

15.00 - Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere nella terra natia, ossia la Spagna. Stando a quanto riportato da AS, la Real Sociedad sarebbe fortemente interessata al numero 7 del Milan, ma porterebbe il giocatore nella propria corte solamente a condizioni favorevoli. Sull'esterno rossonero c'è da registrare anche l'interesse di Sampdoria e Getafe.

14.48 - Nelle scorse ore, si è sparsa la notizia di un possibile ritorno di fiamma del Milan per James Rodriguez, trequarista di proprietà dell'Everton: secondo quanto appreso da Milannews.it, però, il giocatore colombiano non è un obiettivo di mercato dei rossoneri che stanno valutando altri profili per la trequarti.

14.42 - Dopo aver concluso l'affare con il Bordeaux per Yacine Adli, il Milan continua la sua pesca in Francia. Come raccolto dalla nostra redazione, tra ieri sera e stamattina la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti con il Brest per Romain Faivre. L'offerta che è stata recapitata al club transalpino è superiore ai 10 milioni di euro - con bonus. Ora si attende la risposta dei francesi.

14.16 - Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Twitter questo aggiornamento sul possibile futuro di Samu Castillejo: "Castillejo contatti in corso con la Sampdoria in prestito dal Milan".

14.10 - Secondo quanto riferisce il portale francese footmercato.net, il Milan sarebbe in trattativa con il Napoli per l'acquisto a titolo definitivo di Adam Ounas. Nei giorni scorsi, gli azzurri avevano rifiutato un'offerta dei rossoneri per un prestito con diritto di riscatto. L'affare non è ancora vicino alla chiusura, ma se dovesse andare in porto il Diavolo lascerebbe cadere definitivamente l'opzione Faivre.

14.03 - Colpo a sorpresa in vista per il Milan? Secondo quanto riferito da ESPN, i rossoneri avrebbero trovato l'accordo con l'Everton per James Rodriguez. Il colombiano, in scadenza di contratto nel 2022, arriverebbe addirittura a parametro zero e dovrebbe essere annunciato domani, come grande colpo delle ultime ore di mercato.

13.48 - Il Milan ha chiuso l'acquisto di Yacine Aldi dal Bordeaux: il giocatore francese, che resterà poi un anno in prestito al club francese, è già in volo per Italia e oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche con i rossoneri. A riferirlo è Gianluca Di Marzio su Twitter.

13.37 - Arrivano conferme in merito alla notizia arrivata poco fa dalla Francia: secondo quanto da Milannews.it, il Milan ha infatti chiuso l'acquisto dal Bordeaux di Yacine Aldi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il centrocampista francese classe 2001 non vestirà però subito la maglia rossonera, ma resterà un anno in prestito al club francese. Il giocatore, che è atteso oggi pomeriggio a Milano per le visite mediche di rito con il Diavolo, approderà quindi a Milanello nell'estate del 2022.

13.28 - Secondo quanto riferisce RMC Sport, il Milan e il Bordeaux avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Yacine Adli: l'operazione dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10 milion di euro. Il centrocampista non vestirà però subito la maglia del club italiano in quanto i dirigenti di via Aldo Rossi hanno accettato di lasciarlo in prestito per un anno al Bordeaux.

